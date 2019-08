28.08.2019

Ein Detektiv der Stadtgeschichte

Stadtarchivar Dr. Ottmar Seuffert tritt nach 32 Jahren in den Ruhestand. Er konnte viele Geheimnisse lüften.

Von Thomas Hilgendorf

Loslassen wird er wohl nie, obwohl er jetzt im Ruhestand ist. Ottmar Seuffert ist einer der Glücklichen, die ihr Hobby zum Beruf machen durften. Für andere allerdings gliche es einem Albtraum, stundenlang im stillen Kämmerlein zwischen Bücherbergen und uralten Urkunden zu sitzen und zu rekonstruieren, wie das Leben früher war, bei den Menschen hier in der Stadt. Nach 32 Jahren hat Seuffert Abschied genommen vom Donauwörther Stadtarchiv – einem Ort, den ein Rathauschef vormals sogar als „Rattenloch“ bezeichnet hatte. Doch eins nach dem anderen.

Geschichte, das ist für Ottmar Seuffert nichts Verstaubtes, keine schwere Kost, die zwischen zwei Buchdeckeln liegt. Sie ist vielmehr ein Fach, dem man sich mit schier kriminologischem Gespür nähern kann. Das hat er in Donauwörth gelernt: Nur Bruchstücke der Dokumente von früher existieren hier. Im Zweiten Weltkrieg war das Archiv in den Keller des Dominikanerinnenklosters St. Ursula ausgelagert – ein Volltreffer der alliierten Bomber löschte das Gedächtnis von Jahrhunderten binnen Sekunden weitgehend aus. Und einige Jahrhunderte vor dem großen Krieg hatten die Truppen von Herzog Maximilian so ziemlich alle historischen Dokumente, die es bis dahin gab, nach München transportiert – um darin Beweise zu finden, dass die Freie Reichsstadt eigentlich bayerisch sei.

Laut Seuffert lieferten die Bayern auf der anderen Lechseite jene Schriftsätze zwar nie, aber die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Akten der Reichsstadt lagern nach wie vor im Hauptarchiv an der Isar. Allein deshalb sei es wichtig, dass die Stadt bald mal ein neues, zeitgemäßes Archiv einrichte, sagt Seuffert: Dann hätte der Freistaat kein Argument mehr, die Donauwörther Urkunden zurückzuhalten. „Sie gehören hierher. Hier sind sie wichtig für die Forschung, in München interessiert sich niemand dafür“, beklagt der Archivar, der bis zuletzt für einen neuen Standort des Stadtarchivs kämpfte. Seuffert wiederum musste oft genug in München akten studieren anstatt sie vor Ort griffbereit zu haben.

Das aktuelle Archiv sei nach wie vor viel zu klein, kaum Lagerkapazitäten – auch das Raumklima müsse in größerem Rahmen für die historischen Dokumente sichergestellt sein.

Doch es war schon mal schlimmer, erzählt der gebürtige Franke, der in Würzburg studierte. Bei seinem Vorstellungsgespräch fragte der damalige Oberbürgermeister Alfred Böswald, ob Seuffert wirklich in diesem „Rattenloch“ arbeiten wolle. Das war wohl nur eine realistische und bildhafte Beschreibungen dessen, woran sich Seuffert bis heute erinnert: Über den Garagen des Bauamts am Rathaus befand sich in viel zu kleinen, aber dafür vollgestopften Räumen das Stadtarchiv, zwischen Öltanks und Heizungsraum. Quer durch das Archiv führte eine Gasleitung, die Stromleitungen lagen noch auf dem Putz. Eine alte Schreibmaschine war da schon ein Hauch von Moderne im Jahr 1987, folgt man Seufferts Erinnerungen. Doch so war die Zeit, man schwamm wohl auch damals nicht im Geld

Für Seuffert war es damals eher ein Ansporn, etwas voranzubringen. Die Registratur musste fortgeführt, alles an die Zeit und deren Erfordernisse angepasst werden. Und dabei stand immer die spezielle Donauwörther Situation durch den Krieg Pate: Lückenhafte Dokumentsammlungen, und das, was da war, es war und ist zum Teil stark beschädigt. Da haben sie es in Nördlingen besser, wo die Bestände weitaus umfangreicher und unbeschädigter seien.

Die Fragmente, die wieder zu einem weiteren Baustein, der in irgendeinem anderen Archiv, Keller oder Dachboden führt, sie haben ihm letztlich einige historische Fragen beantwortet: So waren es schlichte Rechnungen eines Scharfrichters, die ihm das Kapitel der Donauwörther Hexenprozesse öffneten. Ebenso eine alte, in irgendeiner Kiste liegende weitere Rechnung, die einige Jahrhunderte jünger, aber kaum weniger drastisch erscheint. Sie war an den jüdischen Bürger Julius Prochownik gerichtet – er sollte seine von den Nationalsozialisten angeordnete Kastration selbst bezahlen. Seuffert forschte weiter – und konnte das zuletzt mehr als leidvolle Leben von Julius Prochownik ziemlich detailliert rekonstruieren. „Wenn es heißt, dass es zu einem Thema angeblich nichts mehr gibt, dann beiße ich an“, sagt Seuffert. So lassen sich zahlreiche weitere „Fälle“ aufzeigen, in denen aus Bruchstücken Stadtgeschichte wiederhergestellt werden konnte. Es braucht wohl diese besondere Spürnase, gepaart mit dem leidenschaftlichen Interesse für das Fach, um über drei Jahrzehnte in beengten Archivräumen zu verbringen.

Bei Seuffert habe das Interesse mit offenen Fragen im Schulunterricht im Internat begonnen: „Zweimal haben wir die Alte Geschichte, die Antike behandelt. Für die Neueste Zeit inlkusive Weimarer Republik und Zweiter Weltkrieg blieb noch eine Schulstunde.“ Die Thematik habe ihn nicht mehr losgelassen, wenngleich sich das Interesse nicht nur bei dieser Epoche erschöpfte. Und irgndwie war der Weg vielleicht auch vorgezeichnet, als Seuffert als Schüler die Bibliothek im Internat übernahm. Ein Rückzugsort sei das gewesen, eine Welt inmitten von Büchern – wie es eben bei einem Archiv auch ist. Ein Leben ohne Bücher? Schwer vorstellbar. Auch wenn künftig nicht mehr im Auftrag der Stadt, Seuffert wird weiter recherchieren. Er kann eben nicht anders. Und als Vorsitzender des Historischen Vereins für Donauwörth und Umgebung hat er jederzeit einen guten Grund. Dutzende Veröffentlichungen und Vorträge hat er bereits hinter sich – weitere sind in Planung, denn Geschichte ist nicht einfach so zu Ende erzählt.

Ein wenig bereitet es ihm Sorge, dass der Stadtgeschichte im wahrsten Sinne des Wortes so wenig Raum gewährt wird im politischen Alltag, dass man sie mitunter viel zu stiefmütterlich behandle. Der Bereich sei schlicht unterrepräsentiert, was Seuffert für fatal hält.

Schließlich sei es die Pflicht der Menschen, aus der Geschichte zu lernen – aus Fehlern wie auch aus Errungenschaften: „Wenn man nicht weiß, woher man kommt, weiß man auch nicht, wohin der Weg geht“, sagt Seuffert.

