vor 38 Min.

Ein Dorfladen in Ebermergen?

Gibt es in Ebermergen in absehbarer Zeit wieder einen Dorfladen?

Im Ort gibt es kein Lebensmittelgeschäft mehr. Deshalb ergreifen Stadträte die Initiative.

In Ebermergen gibt es Bestrebungen, einen Dorfladen zu gründen. Dazu haben die drei im Ort wohnhaften Stadträte Jörg Röthinger, Patrick Prügel und Bernd Horst die Initiative ergriffen. Hintergrund: In dem Harburger Stadtteil mit seinen knapp 1000 Einwohnern existiert kein Lebensmittelgeschäft mehr. Bei einer Veranstaltung am Montag, 7. Oktober, wollen die Räte nun über das Thema informieren. Beginn ist um 20 Uhr im Schützenheim.

Die Initiatoren wollen mögliche Konzepte vorstellen. Zudem soll erörtert werden, wie groß die Nachfrage beziehungsweise der Bedarf ist. Anschließend soll ein Arbeitskreis gebildet werden, der die Planung und Gründung begleitet, heißt es in einer Mitteilung. (pm)

