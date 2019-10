vor 39 Min.

Ein Skatepark für Monheim?

Nach einem Antrag von Kindern zeigen sich auch die Lokalpolitiker überzeugt. Einige Fragen sind noch offen

Gibt es bald auch in Monheim einen Skatepark? Zumindest scheint es unter den jungen Einwohnern der Stadt ein gewisses Interesse zu geben, wie ein schriftlicher Antrag an Bürgermeister Günther Pfefferer zeigt. In der jüngsten Sitzung befasste sich der Stadtrat mit dem Thema.

Pfefferer berichtete, wie es überhaupt dazu kam, dass ein Skatepark aktuell wurde. Anfang Oktober haben ihn wie alljährlich die vierten Klassen der Monheimer Grundschule im Rathaus besucht. Dort informierten sich die Mädchen und Buben über die Fachbereiche und die Arbeit des Bürgermeisters. Mit dabei hatten die Grundschüler einen kurz gefassten Antrag, dass sie sich einen Skatepark in Monheim wünschen würden – unterschrieben von 34 Kindern. Man habe sich in der laufenden Legislaturperiode bereits mit der Umsetzung einer derartigen Einrichtung befasst, erinnerte Pfefferer. Konkret wurde die Angelegenheit jedoch nicht. Man benötige nicht nur einen passenden Platz, auch Fragen wie die Haftung bei Unfällen müssten vorab geklärt werden. „Man sieht aber, dass grundsätzlich Interesse vorhanden ist“, meinte der Rathauschef und gab den Antrag zur Diskussion frei.

Dr. Uwe Kaspar (CSU) freute sich besonders, dass Kinder derart in der Demokratie aktiv würden und sich einbringen. Er plädierte dafür, auch die Eltern bei der Suche nach einem geeigneten Standort mit einzubinden. Ebenfalls positiv äußerte sich Norbert Meyer ( SPD). Eventuell könne man einen Skatepark auch mit einer Eislaufbahn verbinden – die Umsetzung dieses Angebots für Wintersport habe seine Fraktion schon öfters vorgeschlagen. Josef Steinhart (PWG) lobte das Engagement der Kinder, wünschte sich aber auch konkrete Vorschläge, welche Geräte genau gewünscht seien. Für Alfons Meier (MUM) gibt es nur einen geeigneten Standort: Im Bereich des Sportplatzes am Mandele, womöglich nahe des neuen Hochbehälters. „Dort hätten wir keine Probleme mit Lärmbelästigung.“ Christine Scheuenpflug ( SPD) warb dafür, auch ältere Kinder und Jugendliche mit ins Boot zu holen, um sich beim gewünschten Angebot möglichst breit aufzustellen. Für Bürgermeister Pfefferer war es laut abschließendem Fazit wichtig, erste Rückmeldungen aus dem Ratsgremium zu erhalten. Seinem Vorschlag, grundsätzlich die Anschaffung eines Skateparks ins Auge zu fassen und zuvor die Fragen wie Standort oder Haftung zu klären, stimmten die Stadtratsmitglieder geschlossen zu. (unf)

