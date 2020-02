vor 27 Min.

Ein Trio an der Spitze der Feuerwehr

In Wemding wird die Führung erweitert. Warum das passiert und welche schwierigen Einsätze die Wehr im vergangenen Jahr zu bewältigen hatte

Bei ihrer Generalversammlung hat die Freiwillige Feuerwehr Wemding nicht nur auf einige schwierige und teilweise belastende Einsätze zurückgeblickt, sondern auch ihre Führung erweitert – ein im Landkreis Donau-Ries seltener Schritt, der durch das geänderte Bayerische Feuerwehrgesetz seit drei Jahren möglich ist. Kommandant Christian Brunner-Hauck hat nun zwei Stellvertreter an seiner Seite: Helmut Kopp und auch Christian Pfefferer (neu). Diese Maßnahme hat jetzt auch der Stadtrat einstimmig genehmigt.

Nach Auskunft von Kreisbrandrat Rudolf Mieling hat außer in Wemding bisher nur die Feuerwehr in Mündling einen zweiten Stellvertreter gemeldet.

Brunner-Hauck ging in seinem Bericht auf einige interessante und schwierige Einsätze des vergangenen Jahres ein. Darunter der Stromausfall im März, der Scheunenbrand in Wolferstadt (während des Historischen Fests in Wemding), ein Unfall mit einem Lastwagen, der eine Stromleitung und einen Pferdestall gerammt hat, ein Müllauto, das in Brand geriet und – was die Helfer am meisten belastete – die Reanimation eines Kleinkinds.

Nicht nur Einsätze prägten das vergangene Jahr, auch im Verein war einiges los. Unter anderem beteiligte sich die Wehr am Historischen Fest und mit einer eigens gefertigten Bude am Weihnachtsmarkt.

Um auf unterschiedlichste Einsatzszenarien vorbereitet zu sein, wurde auch geübt. 2019 fanden 64 Übungen und Ausbildungen statt und neue Ausrüstungsgegenstände wurden beschafft. Um auch in Zukunft weiterhin aktive Feuerwehrfrauen und -männer zu haben, sei die Arbeit der Kinder- und Jugendfeuerwehr ausgesprochen wichtig, so die Verantwortlichen. 20 Jugendliche engagieren sich derzeit in der Feuerwehr und 28 Kinder, die in drei Gruppen spielerisch an die Jugendfeuerwehr herangeführt werden.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt war die Wahl eines zweiten Stellvertreters des Kommandanten. Diese war notwendig, da dessen Aufgabengebiet unter anderem durch den geplanten Neubau des Feuerwehrhauses und der in naher Zukunft anstehenden Neubeschaffung der Drehleiter extrem zugenommen hat und in der bisherigen Konstellation nur schwer zu bewältigen ist. Deshalb wurde Christian Pfefferer stellvertretender Kommandant. Er ist seit sechs Jahren Zugführer. Die Führungsspitze besteht nun laut Pressemitteilung aus drei erfahrenen Feuerwehrmännern. Von denen hat jeder bestimmte Zuständigkeitsbereiche.

Pfefferer stellte den aktuellen Stand zum neuen Feuerwehrhaus vor und berichtete über das geänderte Ausbildungskonzept für 2020. Dabei werden in diesem Jahr die drei großen Themenschwerpunkte Tiefgaragen und Sonderbauten, Pkw und Unwetter beübt und ausgebildet.

Kreisbrandinspektor Heinz Mayr und Bürgermeister Martin Drexler würdigten das Engagement und die hervorragende Arbeit der Wemdinger Wehr.

Acht Kameraden wurden für langjährige Vereinsmitgliedschaft geehrt. Seit 70 Jahren ist Josef Wenninger mit dabei. Seit 60 Jahren Mitglied sind Helmut Kopp senior und Emmeram Roßkopf. Für 50 Jahren wurde Josef Mayer geehrt. Für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Wilhelm Zech und Josef Hager gewürdigt, für 25 Jahre Manuel Schmeißer. In der aktiven Wehr gab es fünf Neuaufnahmen. (pm/wwi)

