05.03.2020

Ein Wochenende für das Handwerk

In Donauwörth beginnen am Samstagvormittag wieder die Handwerkertage. Was dabei alles in der Berufsschule in der Neudegger Allee geboten sein wird

Der Frühling steht vor der Tür und somit auch die Donauwörther Handwerkertage. Diese finden am kommenden Wochenende – Samstag und Sonntag – in der Ludwig-Bölkow-Berufsschule in der Neudegger Allee statt.

Wie schon die Jahre zuvor werden auch dieses Jahr wieder zahlreiche Aussteller vor Ort sein. Der Eintritt ist frei. Die Veranstalter versprechen „umfassende Informationen und Präsentationen“ zum Thema Bauen, Wohnen und Renovieren.

Allerdings wird auch Neues in Sachen Autotechnik und Fahrzeugtechnik präsentiert, des Weiteren versprechen die Organisatoren interessante Aspekte aus den Bereichen Gartengestaltung, Freizeit und Gesundheit. Die Handwerker wollen sich am Wochenende dezidiert den Fragen der Besucher stellen und Antworten finden.

Oberbürgermeister Armin Neudert, Landrat Stefan Rößle und Projektleiter Raimund Brechenmacher eröffnen die Handwerkertage am Samstag um 10 Uhr. „Wir freuen uns auch heuer wieder, das breite Spektrum der Donauwörther Handwerksbetriebe zeigen zu können und wollen uns nicht nur mit unseren Produkten, sondern auch als Ausbildungsbetriebe präsentieren“, so CID-Projektleiter Brechenmacher.

Auch für die Kinder ist einiges geboten. An den Handwerkerständen gibt es Mitmachaktionen, und wer Lust hat, sich körperlich zu betätigen, kann dies in der Hüpfburg gerne tun.

Es warten auch Preise auf die Besucher, etwa ein Schnupperrundflug vom Flugplatz Genderkingen sowie viele weitere Preise der teilnehmenden Handwerker. Hierzu muss man sich einen Laufzettel abstempeln lassen, diesen in die Losbox werfen – und letztlich gewinnen.

Hilfreiche Informationen gibt es auch an beiden Tagen bei den kurzweiligen Fachvorträgen zum Thema Garten oder Schimmelbekämpfung im Vortragsraum gleich beim Haupteingang.

Am Samstag um 10 Uhr öffnen die Berufsschule und die Technikerschule ihre Werkstätten bis 16 Uhr und ermöglichen so den Besuchern einen interessanten Einblick in den fachlichen Unterricht.

Unterschiedlichste Fachbereiche, unter anderem Metall, Industrie, Schreinerei oder CAD können in Augenschein genommen werden. Zu den unterschiedlichsten Themen wie beispielsweise Faserverbund, Kunststofftechnik, Automatisierung, Robotik geben fachkundige Lehrkräfte Auskunft.

Der Deutsche Alpenverein Donauwörth (DAV) bietet zudem am Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr ein kostenloses Schnupperklettern für jedermann an. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt – die Stiftung St. Johannes bewirtet die Gäste mit einem Mittagstisch sowie mit Kaffee und Kuchen, und im Innenhof gibt es das Donauwörther Bier des Brauhauses. (pm)

Informationen sind auch zu finden unter der Webadresse: www.handwerkertage-donauwoerth.de

Themen folgen