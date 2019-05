vor 34 Min.

„Ein kommunalpolitischer Profi aus dem Bilderbuch“

Gottfried Hänsel wird für 50 Jahre Mitgliedschaft bei den Wemdinger Christsozialen mit der CSU-Ehrenraute in Silber ausgezeichnet

Neben der Rede des schwäbischen CSU-Bezirksvorsitzenden und Europaabgeordneten Markus Ferber hat beim Europastammtisch der CSU-Wemding vor allem die Ehrung von Gottfried Hänsel im Mittelpunkt gestanden. Hänsel wurde mit der CSU-Ehrenraute in Silber geehrt.

In seiner Rede schlug Ferber einen Bogen von den Anfängen der europäischen Zusammenarbeit nach Kriegsende über die Wiedervereinigung bis hin in die Gegenwart. Er betonte, dass das heutige Leben innerhalb der EU in Frieden und Freiheit nicht selbstverständlich sei. Gerade in einer Zeit, in der neben ökonomischen Herausforderungen auch rechtspopulistische Tendenzen in einigen Mitgliedsstaaten spürbar wahrzunehmen sind, sei die Europäische Union mehr als gefordert. Als Mittelstandssprecher der CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament und als Sprecher der EVP-Fraktion im Wirtschaftsausschuss liege ihm besonders die Handelspolitik am Herzen. Gerade Schwaben lebe von den Vorteilen, die erst durch die EU ermöglicht wurden – befinden sich doch hier zahlreiche mittelständische Betriebe, für die sich durch den freien Warenhandel innerhalb der EU viele Chancen ergeben hätten. Diese Unternehmen bilden einen „Wachstumsmotor“ und schaffen regionale Wertschöpfungsketten.

Höhepunkt war die Ehrung des langjährigen Ortsvorsitzenden Gottfried Hänsel, der anlässlich seiner 50-jährigen Mitgliedschaft in der Christlich-Sozialen Union geehrt wurde. In seiner Laudatio skizzierte Kreisrat Andreas Mack, der Hänsel seit 50 Jahren in der Politik begleitet, die Anfänge der politischen Laufbahn Hänsels, der mit 17 Jahren der CSU beigetreten war.

Prägend seien die zahlreichen Gespräche und Diskussionen mit dem damaligen Finanzstaatssekretär und späteren Wirtschaftsminister Anton Jaumann gewesen. Dieser habe den Jungpolitiker Hänsel motiviert und Mut gemacht. Dessen laut Mack „visionäres Denken“ zeigte sich bereits im Jahre 1970, bei dem ein kommunalpolitisches Programm für die Stadt Wemding deutlich seine Handschrift trug. Hänsel gehört seit nunmehr 29 Jahren dem Stadtrat und seit insgesamt 35 Jahren dem Kreistag an. Ferner wirkt Hänsel bereits 17 Jahre als stellvertretender Bürgermeister in Wemding, zuletzt seit 2008 als Dritter Bürgermeister.

„Seine politischen Visionen für die Stadt und die Region, aber auch sein außergewöhnlich hohes gesellschaftliches Engagement im kirchlichen und allgemeinen sozialen Umfeld zeigen, dass es Gottfried Hänsel vor allem um das Wohlergehen der Menschen gehe, für die er etwas tun und erreichen möchte“, so Mack.

In diesem Zusammenhang erwähnte er auch den überörtlichen Einsatz des Jubilars als Sprecher der kommunalen Interessengemeinschaft für den Heimatbahnhof Otting-Weilheim sowie seinen Einsatz als Organisator der Spendenaktion für die durch das Hochwasser von Otting am 15. August 2017 geschädigten Bürger. Mack bezeichnete Hänsel in der Gesamtschau seiner Leistungen als einen „kommunalpolitischen Profi aus dem Bilderbuch“.

Bundestagsabgeordneter und CSU-Kreisvorsitzender Ulrich Lange dankte Hänsel für die jahrelange gute Zusammenarbeit und den besonderen Einsatz für seine Heimat. Hänsel gehöre zum harten Kern der Kreis-CSU – seine Meinung habe im Kreistag und den Ausschüssen Gewicht, sei es als Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses oder als Sprecher des Ausschusses für Wirtschaft, Verkehr und Technologie.

Hänsel selbst ehrte in seiner Funktion als Ortsvorsitzender in Wemding auch noch einige Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft. Der Stellvertretende Ortsvorsitzende Christoph Heppner wurde für 20 Jahre ausgezeichnet. Eine Ehrung für 30 Jahre erhielten Gisela Braun, Peter Dinkelmeier, Ralf Richter, und Josef Meyer. Josef Trollmann und Johann Gehring wurden für 40 Jahre im CSU-Ortsverband geehrt. (pm)

Themen Folgen