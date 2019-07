vor 21 Min.

Ein neues Herzstück für die Kirche

In einem feierlichen Gottesdienst weihte Weihbischof Florian Wörner den neuen Volksaltar in der Kirche in Hoppingen. Diesen hat Bildhauer Fred Jansen geschaffen. Im vorigen Jahr war die Kirche bereits saniert worden.

Festlicher Gottesdienst mit Weihbischof Florian Wörner für den neuen Volksaltar in Hoppingen. Den hat der Bildhauer Fred Jansen gestaltet

Die Pfarrgemeinde Mutterschaft Mariens Hoppingen hat einen besonderen Tag erlebt. Nach der umfangreichen Gesamtinstandsetzung der Pfarrkirche konnte 2018 zwar pünktlich zu Weihnachten wieder in der Kirche der Gottesdienst gefeiert werden, zu diesem Zeitpunkt fehlte allerdings noch das Herzstück des Gotteshauses: der neue Volksaltar. Nun hat diesen in einem feierlichen Gottesdienst Weihbischof Florian Wörner geweiht.

Den Altar gestaltete der Oettinger Bildhauer Fred Jansen aus Wachenzeller Dolomit. Ambo (erhöhter Ort für Lesungen), Taufbecken, Oster- und Altarleuchter sowie die Sedilien (Sitze im Altarraum, ebenfalls von Jansen) vervollständigen den schönen Gesamteindruck in der Kirche.

Vor der Altarweihe wurde das Wasser im neuen Taufbecken gesegnet und die Osterkerze durch den Weihbischof entzündet. Auch der neue Ambo wurde gesegnet und das Lektionar feierlich an die Lektorin Christine Jenuwein zur ersten Lesung übergeben.

In seiner Predigt ging Weihbischof Wörner auf die drei Zeichenhandlungen bei einer Altarweihe ein. Zum Ersten das Besprengen des Altares mit Weihwasser: Wasser sei lebenswichtig, es gebe aber auch den inneren Durst, den nur Gott stillen könne. Zum Zweiten die Salbung mit Chrisam: In dem Wort Chrisam stecke das Wort Christus; das bedeute der Gesalbte. Der Altar stehe als Sinnbild für Jesus Christus, deswegen auch die Salbung mit dem Öl. Zum Dritten das Verbrennen von Weihrauch: Der aufsteigende Weihrauch sei ein Zeichen für das Gebet, das zu Gott aufsteigen solle. Die Weihrauchkörner vergingen zugunsten des Rauches und des Duftes, der die Kirche erfülle. Wie diese Weihrauchkörner habe sich auch Christus in seinem Tod am Kreuz geopfert. Dieses Kreuzesopfer wird bei jeder heiligen Messe auf dem Altar neu gegenwärtig.

Schließlich wurde das Ritual der Altarweihe vollzogen. Zunächst setzte der Weihbischof am Fuß des Altares die Reliquien der urchristlichen Märtyrerin Christina von Bolsena ein. Vor den Augen der Gemeinde verschloss Künstler Fred Jansen das Reliquiengrab und brachte eine Bronzeplakette mit dem Namen der Heiligen und der Jahreszahl der Beisetzung an.

Danach besprengte Weihbischof Wörner den Altar mit Weihwasser und salbte die gesamte Oberfläche des Altartisches mit Chrisam ein. Während dieser Handlung sang Diakon Alexander Ott den Psalm 84. Bischofssekretär Martin Hodàl legte an die Ecken und in die Mitte des Altares fünf kleine Dochtkreuze, auf diese verteilte der Weihbischof dann etwas Weihrauch und entzündete ihn.

Nachdem der Altar durch das Mesnerteam gereinigt und mit Altardecke, Leuchtern und Altarkreuz festlich gedeckt war, erhielt Pfarrer Jaby aus der Hand des Weihbischofs einen brennenden Docht mit der Flamme der Osterkerze und entzündete damit die Kerzen auf dem Altar.

Anschließend folgte die Eucharistiefeier. Nach dem Schlussgebet wurde die Weiheurkunde verlesen und feierlich an Pfarrer Jaby überreicht. Der bedankte sich beim Weihbischof für die Ehre des Besuches und für die Altarweihe sowie beim Bischofssekretär und bei Pfarrer Markus Bader für die Konzelebration. Sein Dank galt auch dem Projektchor Möttingen unter der Leitung von Diakon Alexander Ott und Peter Schmidbaur an der Trompete für die feierliche musikalische Umrahmung des Festgottesdienstes und allen, die zum Gelingen und zur Gestaltung beigetragen hatten.

Der Harburger Bürgermeister Wolfgang Kilian freute sich über die gelungene Renovierung der Pfarrkirche. Kirchenpfleger Alfred Utz überreichte Dankgeschenke. Ein Anliegen war ihm auch der Dank an alle Zuschussgeber, ohne die eine Gesamtinstandsetzung nicht realisierbar gewesen wäre: dem bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, dem Bezirk Schwaben, dem Landkreis Donau-Ries, der Stadt Harburg, der Diözese Augsburg und allen privaten Spendern.

Nach dem Gottesdienst war die Kirchengemeinde zum Stehempfang auf dem Kirchenvorplatz eingeladen. Weihbischof Wörner nahm sich noch sehr viel Zeit, um mit den Anwesenden ins Gespräch zu kommen.

