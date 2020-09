vor 35 Min.

Einbrecher dringt gewaltsam in Lokal im Gewerbegebiet ein

Die Polizei meldet einen Einbruch in ein Lokal im Gewerbegebiet an der Südspange bei Riedlingen.

Ein Einbruch im Gewerbegebiet an der Südspange bei Riedlingen beschäftigt die Polizei. Der Einbrecher richtete einigen Schaden an.

Einen Sachschaden von einigen tausend Euro hat ein Einbrecher in einer Gaststätte im Gewerbegebiet an der Südspange bei Riedlingen angerichtet. Der Unbekannte drang nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Montag zwischen 2 und 2.10 Uhr in das Lokal in der Ludwig-Auer-Straße ein.

Zunächst versuchte er über ein Fenster in das Gebäude zu gelangen. Weil dies misslang, machte er sich an einem Nebeneingang zu schaffen. Die Verriegelung hielt den Aufbruchversuchen mittels eines Hebels stand. Deshalb beschloss der Täter, das untere Türblattelement herauszubrechen. Damit schaffte er es in das Lokal. In diesem ging er gezielt die beiden Geldspielgeräte an. Er brach diese auf und stahl das Bargeld.

Wie die Polizei berichtet, war der Sachschaden, den der Gesuchte durch den Einbruch verursachte, deutlich höher als die Beute aus den beiden Automaten. (dz)

