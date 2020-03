vor 4 Min.

Eine Hochzeit und reichlich Turbulenzen

Theatergruppe Zirgesheim spielt „Oh Gott, die Familie!“ – So weit der gestrige Stand

Die Theatergruppe Zirgesheim steht ungeachtet der Corona-Diskussion in den Startlöchern. Ihre Saison soll wie geplant am Samstag, 21. März, mit der Premiere der Komödie „Oh Gott, die Familie!“ beginnen. Das war der gestrige Stand der Dinge.

Nicht nur auf, auch hinter der Bühne laufen im Moment die Vorbereitungen auf vollen Touren. Im versierten Team der Bühnenbauer um Gerhard Bardutzky sind viele fleißige Helfer im Einsatz. Für die Bühnenausstattung sind Sandra Kundinger und Brigitte Ziegelmeier zuständig. Julia Gebhardt, Brigitte Probst und Gabi Schmid-Torbica kümmern sich um die Maske und als Souffleusen sind Claudia Herb und Johanna Siebold präsent. Die Regie liegt in den Händen von Werner Schmid und Margit Stadler.

So viel zum Inhalt: Ute (Martina Gaugenrieder) und Mark (Lukas Kunz) sind ein junges, verliebtes Paar, deren Familien grundverschieden sind. Um Ärger zu entgehen, flüchten die beiden in eine einsame Hütte. In aller Heimlichkeit wollen sie sich vom Dorfpfarrer trauen lassen. Die Zweisamkeit des Paares stört allerdings nicht nur Klara, die resolute Hüttenwirtin (Regina Kunz), auch die beiden Familien stehen plötzlich vor der Tür. Sowohl die Eltern von Ute (Tom Bicker und Susanne Burger) als auch die von Mark (Bernd Hafenrichter und Ulli Häusler) wollen die Hochzeit nach ihren Vorstellungen gestalten. Und dabei rasseln sie immer wieder heftig zusammen.

Der Vater und der Opa (Horst Hübner) von Mark nutzen den kurzen „Hochzeitsurlaub“ zu allem Überfluss auch noch, um im Nachtclub La Bomba etwas zu erleben. Dabei geraten sie nicht nur in größte Schwierigkeiten mit dem Türsteher Pedro (Nico Schmid), sondern treiben auch noch Leonie (Julia Gebhardt), die biedere Pfarrhaushälterin, an den Rand der Verzweiflung. Man kann gespannt sein, wie die Geschichte sich weiterentwickelt, und ob Ute und Mark noch in den Hafen der Ehe einlaufen. Mehr wird noch nicht verraten. (dz)

Aufführungstermine in den„Stauferstuben“ in Donauwörth (Neudegger Allee 1): Samstag, 21. und Sonntag, 22. März, Freitag, 27., Samstag, 28. und Sonntag, 29. März, Freitag, 3., Samstag, 4. und Sonntag, 5. April. Beginn am Freitag und Samstag ist jeweils um 19.30 Uhr. Die Vorstellungen am Sonntag beginnen bereits um 17 Uhr. Kartenreservierung bei Claudia Herb, Telefon 0906/7091657, oder Internet unter www.zirgesheim.de.