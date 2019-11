vor 25 Min.

Eine Institution feiert 40. Geburtstag

Konzert mit dem BissingerDoppelquartett

Seit 40 Jahren gibt es das Bissinger Doppelquartett. Zu diesem Jubiläum lädt das Ensemble nun am kommenden Sonntag, 24. November, im Bissinger Schloss zum Konzert ein. Weit über die Grenzen des Kesseltals hinaus bekannt ist das Bissinger Doppelquartett. Acht Sänger aus den Reihen der Chorgemeinschaft Bissingen gründeten im Jahre 1979 die kleine, aber feine Gesangsgruppe, die seither mit ihrem umfangreichen Repertoire ihr Publikum begeistert.

Der Pflege des schwäbischen Liedguts haben sich die Mitglieder des Doppelquartetts besonders verschrieben. An ihrer Spitze als Dirigenten standen in den vier Jahrzehnten lediglich zwei Chorleiter, zunächst von 1979 bis 2005 Wendelin Kiechle und seitdem Roman Bauer, der ja zugleich auch als Chorleiter und Dirigent der Chorgemeinschaft tätig ist. Mit Wendelin Kiechle und Manfred Herreiner singen heute noch zwei Gründungsmitglieder des Doppelquartetts mit. Die weiteren Sänger der ersten Stunde waren Diakon Richard Riegg, der Mesner der Wallfahrtskirche Buggenhofen, Josef Schiele, Anton Harlacher aus Unterbissingen, Gottfried Hermann aus Bissingen, der Bissinger Mesner Anton Konrad und „Posthalter“ Josef Schiele.

Das Doppelquartett bildet von jeher eine gelungene Ergänzung zum großen Chor. Und es gelang bis heute, jedes ausscheidende Mitglied durch ein neues aus den Reihen der Sänger zu ersetzen, sodass nach wie vor jede der vier Männerstimmen doppelt besetzt ist und ein harmonischer Zusammenklang gewährleistet ist. Manfred Herreiner und Michael Seiler bilden den ersten Tenor, Wolfgang Huber und Albert Hämmerle den zweiten Tenor, Wendelin Kiechle und Josef Oberfrank den ersten Bass und Andreas Gnugesser zusammen mit Roman Bauer den zweiten Bass.

In 40 Jahren wurden eine Vielzahl von Konzerten, Jubiläen, Heimatabenden, Advents- und Weihnachtssingen und natürlich Feste und Feiern aller Art im Kesseltal, in Nordschwaben und manchmal auch darüber hinaus vom Bissinger Doppelquartett mitgestaltet. Und häufig war mit dessen Auftritten auch ein soziales Anliegen verbunden. Die Bissinger Sänger fanden viele Freunde durch ihr regionales, oft humorvolles und hintersinniges Liedgut. Und genau dies möchten sie zu ihrem Jubiläumskonzert am Sonntag, 24. November, um 18 Uhr auch im Schertlinsaal des Schlosses Bissingen darbieten. Der Eintritt ist frei, die Spenden kommen einem guten Zweck zugute. (her)

