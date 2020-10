Eine Plattform zum Mitfahren von und nach Wemding

Ein von einer Mitfahrzentrale vermittelter Reisender steigt in Stuttgart in das Fahrzeug des ebenfalls vermittelten Fahrers Foto vom 25.11.2005 - nachgestellte Szene. Als Billigreisemittel erfahren die Mitfahrgelegenheiten einen wahren Ansturm. Mit den preiswerten Ferntaxis, vom Trabant bis zum Mercedes mit Lederausstattung, wollen die Fahrer vor allem ihre Benzinkosten decken. Foto: Bernd Weißbrod dpa/lsw zu dpa-Reportage: Abenteuer Mitfahren - Tausende buchen billige Autoreisen im Internet vom 09.01.2006 +++c dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Bild: Bw_sa_tm