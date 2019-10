vor 22 Min.

Einsatzleiter während Blaulichtfahrt gerammt

Zwischen Wemding und Fessenheit hat es gekracht. Ein Rieser hat ein Einsatzfahrzeug übersehen.

Ein alarmierter Rettungssanitäter des BRK ist am Dienstagnachmittag zwischen Fessenheim und Wending von einem anderen Auto gerammt worden. Der Sanitäter war mit seinem Einsatzwagen samt eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der Staatsstraße 2213 auf dem Weg zu einem Verkehrsunfall.

Überholt, obwohl von hinten der Einsatzwagen kam

Zwischen Fessenheim und Wemding scherte während eines Überholvorganges der in gleicher Richtung fahrende 47-Jährige aus dem Ries mit seinem Fahrzeug aus aus, um zu überholen. Dabei übersah er wohl das Einsatzfahrzeug und rammte dieses an der rechten Frontseite. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sanitäter des BRK konnte, nachdem die Personalien ausgetauscht worden waren, weiterfahren. (dz)

Themen folgen