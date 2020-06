05.06.2020

Eisenbahnbrücken in Ebermergen: Stadtrat appelliert an Bahn

An der Eisenbahnbrücke beim Übergang von der Badgasse zur Schäfgasse in Ebermergen gibt es keinen Gehweg für Fußgänger.

Plus Die zwei denkmalgeschützten Eisenbahnbrücken in Ebermergen sind für Fußgänger gefährlich, denn es gibt nur einen kleinen oder gar keinen Fußgängerweg. Die Stadt Harburg fordert eine Veränderung.

Von Susanne Klöpfer

Vor etwa 175 Jahren wurden die Eisenbahnbrücken in Ebermergen gebaut. Seitdem haben sich das Verkehrsaufkommen und die Infrastruktur verändert. Aber nicht die Brücken an sich: Ein kurviger Straßenverlauf führt zu diesen, sodass die Sicht auf Fußgänger erst kurz vorher möglich ist. Zudem ist Passieren der Brücke zu Fuß riskant. Einen schmalen Gehsteig gibt es zumindest an der Brücke, unter der die Angelgasse hindurchführt. Überhaupt keinen Fußgängerweg gibt es bei der Brücke am Übergang von der Badgasse zur Schäfgasse.

Nun möchte die Stadt Harburg an dieser nicht ungefährlichen Situation etwas ändern. Stadtrat und Dritter Bürgermeister Patrick Prügel hatte Ende April eine Anfrage bei der Deutschen Bahn eingereicht, dass ein sicherer Durchgang für Fußgänger in den beiden Eisenbahnbrücken geschaffen wird.

Stadt Harburg müsste die Fußgängerwege selber zahlen

„Die Fußgänger sehen den Verkehr nicht und die Autos die Fußgänger nicht“, sagte Prügel nun in der Stadtratssitzung. Die Idee war, den bestehenden Durchbruch zu erweitern und so Platz für den Fußweg beim Übergang von der Badgasse zur Schäfgasse zu schaffen und den vorhandenen Weg in der Angelgasse zu erweitern. Angedacht wäre diese Maßnahme von der Stadt im Zuge der Sanierungsarbeiten, welche die Bahn für die Brücken geplant hat. Im Gespräch mit der Bahn habe sich herauskristallisiert, dass eine Umsetzung frühestens im Jahr 2022 denkbar wäre, wie es in der Sitzung hieß.

Die Eisenbahnbrücke unter der die Angelgasse in Ebermergen hindurchführt, hat zumindest einen schmalen Fußgängerweg auf der einen Seite. Bild: Susanne Klöpfer

Zudem war die Deutsche Bahn von der Anfrage der Stadt überrascht. Über mehrere Jahre wären die Sanierungsarbeiten an den Brücken geplant gewesen. Die Pläne können nun nicht mehr verändert werden oder um Baumaßnahmen für Fußgänger ergänzt werden. Wenn es Veränderungen an den Eisenbahnbrücken geben sollte, müsste die Stadt Harburg die Kosten selbst tragen, teilte die Bahn mit.

Problem: Eisenbahnbrücken in Ebermergen sind denkmalgeschützt

Ein weiteres Problem: Die Eisenbahnbrücken sind denkmalgeschützt. So könnten sich mögliche Baumaßnahmen als aufwendig oder sogar unmöglich herausstellen, so der Bürgermeister. Mehrere Stadträte forderten, dass die Bahn die baulichen Veränderungen an den Eisenbahnbrücken vornehmen müsste. „Die Bahn hat die Gefahrenstelle geschaffen“, sagte Matthias Schröppel, Fraktionssprecher der PWG/BG/FW. „Es muss mit der Bahn gesprochen werden“, forderte Claudia Müller, Fraktionssprecherin der SPD/Grünen. Die Polizei verfasst momentan zu der Verkehrssicherheit und aktuellen Lage an den Brücken eine Stellungnahme und sendet diese an die Bahn.

Der Stadtrat beschloss, mit der Bahn in engem Kontakt zu bleiben und für die weitere Planung der Fußgängerwege auch eine grobe Einschätzung zu den möglichen Kosten zu erhalten.

