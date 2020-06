vor 50 Min.

Energie: Erdkabel statt Freileitung

Plus Die Erneuerung des Stromnetzes zwischen Marxheim und Rennertshofen steigert auch die Kapazität

Die LEW Verteilnetz GmbH (LVN), der Betreiber des regionalen Stromnetzes, erneuert derzeit die 20-kV-Mittelspannungsleitung zwischen den Gemeinden Rennertshofen und Marxheim. Die bestehende Freileitung ist am Ende ihrer technischen Lebensdauer angekommen und wird nun durch ein Erdkabel ersetzt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Aufgrund der steigenden Einspeisung erneuerbarer Energien in das regionale Netz wird im Zuge der Maßnahme auch die Kapazität der Verbindung erhöht.

Neuer Trassenverlauf

LVN investiert rund 900000 Euro für die Verkabelung in den Gemeinden und Ortsteilen Rennertshofen, Bertoldsheim, Erlbach, Marxheim, Schweinspoint und Neuhausen. Hierbei werden abschnittsweise insgesamt 7,5 Kilometer Freileitung durch 4,7 Kilometer Erdkabel ersetzt. Den neuen Trassenverlauf hat LVN in Abstimmung mit den Kommunen erarbeitet. Er entspricht nur grob dem Verlauf der Freileitung, da sich die Verlegung von Erdkabeln stets an bereits bestehender Infrastruktur wie beispielsweise Straßen, aber auch Gas- und Wasserleitungen orientiert.

Im Dezember hat LVN mit Trassenerkundungen und vorbereitenden Maßnahmen für die Leitungserneuerung begonnen. Die Verlegearbeiten sind im Januar dieses Jahres mit dem Einpflügen des Kabels zwischen Bertoldsheim und Neuhausen gestartet. Diesen Abschnitte sowie den zwischen Bertoldsheim und Erlbach hat LVN bereits fertiggestellt und zusammen mit zwei neuen Trafostationen in Bertoldsheim im Mai teilweise schon in Betrieb genommen.

Trafostation wird ersetzt

Derzeit laufen die Verlegearbeiten in den Ortsteilen Neuhausen und Schweinspoint. In beiden Ortschaften wird das neue Erdkabel an die bereits bestehende Verkabelung angeschlossen. Außerdem errichtet LVN aktuell eine weitere neue Trafostation in Rennertshofen, welche die Umspannstation der alten Freileitung ersetzen wird.

Bei der Verlegung des Erdkabels setzt LVN, je nach örtlichen Gegebenheiten, zwei verschiedene Verfahren ein: Verlegung im Kabelgraben und Pflugverfahren. Das Pflugverfahren hat den Vorteil, nur eine schmale Furche zu hinterlassen. Anschließend werden Schutzrohre verlegt, in die die Mittelspannungskabel dann eingezogen werden. Der Pflug benötigt bei der Arbeit jedoch viel Platz und kommt daher nur außerhalb der Ortschaften zum Einsatz. Innerorts verlegt LVN die neue Leitung im Kabelgraben. Dieser wird zuerst in etwa einem Meter Tiefe ausgehoben, anschließend werden Leerrohre verlegt und eingebettet. Der Graben kann nun verfüllt und das Kabel mithilfe eines Vorseils über eine Seilwinde in die Leerrohre gezogen werden. Wenn alle Kabelabschnitte verlegt sind, verbindet LVN die Teilstücke mit Muffen, prüft die Leitung und schließt sie an das Netz an.

Vorübergehende Umleitungen

Stromkunden merken von den Arbeiten nichts, da die Bestandsleitung bis zur vollständigen Inbetriebnahme des Erdkabels am Netz bleibt. Anwohner müssen an den Stellen, an denen noch gearbeitet wird, mit vorübergehenden Straßensperrungen und Umleitungen rechnen. LVN plant, die komplette Leitung im September dieses Jahres in Betrieb zu nehmen. Anschließend wird die bestehende Freileitung mit 122 Masten abgebaut. (pm)

