23.06.2020

Er war immer „mittendrin“

Verdienste des ehemaligem Rainer Bürgermeister Gerhard Martin werden gewürdigt

Gerhard Martin, 30 Jahre lang Bürgermeister der Lechstadt, hat anlässlich des Patroziniums der katholischen Stadtpfarrei Johannes der Täufer ein Hinterglasbild des Kirchenpatrons erhalten. Seit 1994 wird dieses Bild einmal jährlich an eine Person verliehen, die sich besonders um die Pfarrei verdient gemacht hat.

Kirchenpfleger Walter Lenk stellte seine Laudatio unter die Überschrift „Mittendrin“ – dies habe für Bürgermeister Martin in seiner Amtszeit immer gegolten. Lenk stellte die lange Zeit des guten Nebeneinanders von politischer Gemeinde und Kirchengemeinde heraus. „Der ein oder andere wird sich sicherlich denken, dieses gute Miteinander ist doch selbstverständlich“, so Lenk.

Dieses Empfinden rühre daher, dass man in Rain über viele Jahrzehnte nur das positive, konstruktive Miteinander kenne. Es gebe große Schnittmengen von Stadt und Kirche – als Grundstücksnachbarn, beim Friedhof, im sozialen Bereich, bei Bau- und Renovierungsmaßnahmen, bei der Gestaltung des Kirchplatzes oder an Festtagen. Selbstverständlich komme vieles, so Lenk weiter, vom Stadtrat, der Verwaltung oder dem Bauhof, denen er ebenfalls seinen Dank aussprach. „Doch all das geht nur in die richtige Richtung, wenn einer vorangeht und bezüglich Einstellung zur Pfarrei Vorbild ist. Und weil wir das über die letzten 30 Jahre spüren durften“, so der Kirchenpfleger weiter, verleihe man die Auszeichnung an den ehemaligen Bürgermeister. Mit Applaus schlossen sich die Kirchenbesucher den lobenden Worten an.

Gerhard Martin stellte in seinen Dankesworten heraus, dass ihm das Miteinander von Kirche und Gemeinde zum Wohl der anvertrauten Mitglieder beziehungsweise Bürger immer wichtig gewesen sei.

Er freue sich, dass es der Kirchengemeinde in Rain gut geht, und dankte den drei Stadtpfarrern seiner Amtszeit sowie den kirchlichen Gremien für die stets gute Zusammenarbeit.

In seiner Predigt hatte Stadtpfarrer Jörg Biercher den heiligen Johannes als Menschen mit Charakter bezeichnet. Was würde Johannes, hineingestellt in die heutige Zeit, anklagen?, fragte Biercher. Naturzerstörung, fehlenden Respekt vor dem Leben und Rassismus stellte er unter anderem heraus.

Den Festgottesdienst feierte er – am letzten Sonntag mit Maskenpflicht – zusammen mit Kaplan Aneesh.

Den feierlichen musikalischen Rahmen setzten dabei die Sopranistin Michaela Zeitz aus Neumarkt/Oberpfalz und Chorregent Franziskus Wawrzik an der Orgel. (arh)