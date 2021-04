Erneut Vandalismus in Mertingen

Skulpturen und Bänke beschädigt

Am Sonntagmorgen sind Mitarbeiter des Bauhofes zu mehreren Stellen mit Sachbeschädigung gerufen worden. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. An der Kreuzung von Tulpenstraße und Frühlingstraße bot sich ein ärgerliches Bild: Mehrere Holzbalken, die als Durchfahrschutz der Grünflächen dienen, wurden entzweigebrochen. Des Weiteren wurden in der Dr.-Steichele-Straße zwei Warnbaken gestohlen, die einen ca. drei Quadratmeter großen, mit Schotter aufgefüllten Bereich sicherten.

Einen Tag später wurden weitere Sachbeschädigungen im Dorf festgestellt, die jedoch zwischenzeitlich aufgeklärt wurde: Kinder im Grundschulalter haben an der Antonius-von-Steichele-Grundschule die Steinskulptur besprüht sowie auch gemeindliche Ruhebänke. Letztere müssen abgeschliffen und neu gestrichen werden.

Ob die Säuberung des Steins durch die Gemeinde erfolgen kann oder fachgerecht von einem Steinmetz vorgenommen werden muss, ist noch unklar. Der Schaden durch das Besprühen der Skulptur und der Ruhebänke steht in keinem Zusammenhang mit dem Vandalismus an den Holzbalken bzw. dem Diebstahl der Warnbaken.

Die Polizei wurde in allen Fällen informiert und nahm die Ermittlungen auf. (dz)