Erster Flohmarkt von Transition Town in Donauwörth

Der Verein für mehr Nachhaltigkeit in Donauwörth mit Namen "Transition Town" veranstaltet erstmals einen Flohmarkt in Donauwörth.

Der Verein Transition Town Donauwörth veranstaltet gemeinsam mit der City-Initiative Donauwörth und dem Restaurant „Freche Erbse trifft Engelkeller“ erstmals einen Flohmarkt. „Eigentlich hatten wir alles viel größer geplant – der Flohmarkt sollte ursprünglich in der Reichsstraße stattfinden“, so Vorsitzende Katrin Gleißner.

Verein aus Donauwörth klärt über Arbeit auf

„Aber dann kam Corona. Da musste ein neues Konzept her“, so die Initiatorin. Weitere Mitstreiter wurden schnell gefunden. So war die CID von Anfang an mit im Boot, und auch Sonja Friedrich, Inhaberin der Frechen Erbse, war gleich begeistert. „Nachhaltigkeit ist für uns ein wichtiges Thema, deswegen haben wir sofort zugesagt, als die Anfrage kam.“

Am Samstag, 5. September, ist es so weit: Von 10 bis 14 Uhr können Besucher stöbern und Schnäppchen ergattern. Neben den obligatorischen Verkaufsständen klärt der Verein an einem Infostand über seine Arbeit auf. Für Verpflegung ist ebenfalls gesorgt. Verkäufer können sich bei den Organisatorinnen Katrin Gleißner und Lena Schmid per E-Mail unter flohmarkt@transition-town-donauwoerth.de anmelden. (dz)

