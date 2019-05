Europa ist nah im Landkreis Donau-Ries

Die Region ist europäisch. Kritik an der EU sollte ernster genommen werden

Irgendwie ist in diesem Europawahlkampf viel durcheinander gewirbelt worden. Vieles an Begriffen, auch vieles an Fakten. Vieles ist hochstilisiert worden zu schier apokalyptischen Szenerien – man ist für oder gegen die EU, Europa, die Völkerfreundschaft, man ist Freund oder Feind ... Manch einem war das der Gereiztheit und Absolutheit zu viel. Verständlich. Trotzdem waren weder die Wahl noch der Wahlkampf irrelevant. Erst recht nicht in unserer Region.

Der Wahlkampf setzte erst recht spät ein, wartete dann aber parteiübergreifend mit durchaus interessanten Veranstaltungen auf. Dennoch: Es war weniger „Politik auf der Straße“ spürbar in diesen Frühlingstagen als es bei der vergangenen Bundestags- und Landtagswahl noch der Fall gewesen war.

Dabei ist das Thema „Europa“ (und auch „EU“) in diesem Landkreis ein politischer und wirtschaftlicher Schwerpunktbereich – ganz egal, ob man „Brüssel“ nun als eher lästig oder fortschrittlich empfindet. In Donauwörth etwa braucht man nicht lange zu suchen um die Bedeutung innereuropäischer Zusammenarbeit „live“ zu entdecken. Airbus Helicopters ist ein europäischer Konzern, die Mitarbeiter kommen vornehmlich aus Deutschland und Frankreich, aber auch aus zahlreichen weiteren europäischen Ländern. Dem Klima in der Stadt schadet das nicht, ganz im Gegenteil. Hier funktioniert Europa dem Vernehmen nach recht passabel. Doch freilich gibt es Lücken und Mängel: Landwirte beklagen, wohl nicht zu Unrecht, ein Mehr an Bürokratie.

Doch zu einem ganzen Bild gehört auch: Die Europäische Union fördert den Agrarsektor massiv. Das, was auf Wahlkampfveranstaltungen immer wieder an Kritik anklang, sollte ernster genommen werden: Viele Bürger befürchten einen sich in alles einmischenden europäischen „Superstaat“, einen Souveränitätsverlust des Nationalstaates, ein bürokratisches Monster. Diese und auch andere Kritikpunkte müssen ausgesprochen werden dürfen, ohne dass derjenige, der sie äußert, als „Europafeind“ dargestellt wird. Denn Protest und politischer Populismus sind dann stark, wenn sich viele Menschen nicht mehr respektiert fühlen – ganz gleich, auf welcher Ebene. Wenn sie den Eindruck haben, dass abstrakt über sie hinweg regiert wird. Europa wird wichtig bleiben für den Landkreis. Die EU sollte sich derweil nicht allzuständig im „Kleinklein“ verrennen, wie es Theo Waigel jüngst in Rain so passend ausgedrückt hat.

Themen Folgen