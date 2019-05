18.05.2019

Ex-Häftling soll wieder in Knast

Illegale Geschäfte in der JVA Kaisheim

Möglicherweise nicht lange über die wiedergewonnene Freiheit freuen kann sich ein 42-Jähriger, der zuletzt in der JVA Kaisheim einsaß. Zwar hat der Mann seine langjährige Haftstrafe abgesessen, nun holte ihn aber vor dem Schöffengericht in Nördlingen die Vergangenheit wieder ein. Grund: Er war offenbar maßgeblich in Drogengeschäfte verwickelt. Zu diesem Ergebnis kam das Gericht unter Vorsitz von Ruth Roser. Die Folge: Es verurteilte den Angeklagten erneut zu einer Gefängnisstrafe.

Der Prozess begann bereits Mitte April (wir berichteten), wurde dann aber ausgesetzt, weil weitere Zeugen gehört werden mussten. So erschienen vier Männer vor Gericht – in Begleitung von Polizisten, denn drei von ihnen sitzen aktuell in JVA hinter Gittern, der vierte in einer Bezirksklinik. Dem 42-Jährigen wurde vorgeworfen, mindestens dreimal einen anderen Häftling mit Rauschgift „beliefert“ zu haben. Der offenbarte sich im Herbst 2017 einer Abteilungsleiterin der JVA. Er habe „reinen Tisch machen wollen“, sagte der 28-Jährige vor Gericht, wohl wissend, dass er selbst sich ebenfalls strafrechtlich verantworten muss.

Der Angeklagte hingegen bestritt vehement, mit Drogen gehandelt zu haben. Er werde da „in Geschichten reingezogen“. Die Abteilungsleiterin aus der JVA und ein Kripobeamter, der den Fall bearbeitete, hielten jedoch die Aussagen des 28-Jährigen für glaubhaft. Andererseits wollten andere Insassen, die in die Geschäfte verwickelt gewesen sein sollen, die Version des 28-Jährigen bestätigen. Die Staatsanwaltschaft kam zu dem Schluss, dass der Belastungszeuge die Wahrheit gesagt hat – und forderte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren. Der Verteidiger hingegen plädierte auf Freispruch. Das Gericht sah die Vorwürfe gegen den 42-Jährigen als erwiesen an und verhängte eine Haftstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten. (wwi)

