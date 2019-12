10.12.2019

Expert Arndt für St. Johannes

250 Euro aus einer Weihnachtsaktion

Wer dieser Tage im Elektronikfachgeschäft Expert Arndt in Donauwörth einkaufen ging, wurde von unerwarteten Düften empfangen. Weihnachtliche Leckereien und mehr lockten die Kunden, die im Gegenzug für die Stiftung St. Johannes spendeten.

Die Idee zu dieser Aktion hatte Abteilungsleiter Jochen Seitz. So kamen an diesem Nachmittag insgesamt 250 Euro zusammen, die jetzt an Ulrich Siegmund, Werkstättenleiter der Stiftung Sankt Johannes, übergeben wurden.

Die Spende wird für die Erneuerung der Kletterausrüstung bei St. Johannes benötigt. Ulrich Siegmund erklärte, dass Klettern eine wichtige Fördermaßnahme darstellt, die Werkstattbeschäftigte dabei unterstützt, motorische Fähigkeiten, Selbstsicherheit und Teamverhalten weiterzuentwickeln. Die Stiftung Sankt Johannes freut sich über diese tolle Spende und bedankt sich im Namen aller Werkstattmitarbeiter. (dz)