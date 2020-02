vor 18 Min.

Faschingsumzug in Genderkingen lockt rund 8000 Besucher

Plus Nach der Auszeit im vorigen Jahr wird der Gaudiwurm in Genderkingen gleich wieder zu einem Großereignis. Was so alles zu sehen war.

Von Helmut Bissinger

Die Sonne lacht und mit ihr mehrere tausend Narren. Kein Wunder, dass in Genderkingen beim Faschingszug eine prächtige Stimmung aufkam. Die Akteure waren bestens gelaunt, die schätzungsweise 8000 Zuschauer am Straßenrand genossen die fast frühlingshaften Temperaturen und die gute Unterhaltung mit viel Spaß und Trubel, aber auch einigen lokalen Themen.

Das neue Feuerwehrfahrzeug in Genderkingen ist nicht angesprungen Eines davon: das Malheur der Genderkinger Feuerwehr mit ihrem neuen Löschfahrzeug. 330000 Euro hat es gekostet. Als man aber das erste Mal mit dem Prachtauto losfahren wollte, versagte die Batterie. Sie war nämlich leer, wie die AH-Fußballer des SV Genderkingen auf ihrem Wagen offenbarten. Die Mischung macht’s: Umzugsleiter Franz Walzel mischte die Komiteewagen geschickt mit den fantasievollen Fußgruppen. Bild: Helmut Bissinger Nach einer einjährigen Pause war es so, als wäre nichts gewesen. Dabei hatten die Faschingsfreunde im Vorjahr auf die Narrenparade wegen hoher Auflagen verzichtet. Spontan zeigten sie aber diesmal, dass sie gleich wieder in den Rang einer Faschingshochburg aufstieg. Bürgermeister Roland Dietz freute sich entsprechend bei einem Stehempfang, bei dem die teilnehmenden Faschingsgesellschaften mit ihren Prinzenpaaren stimmungsvoll begrüßt wurden. Bei zwei Akteuren schwang wohl ein bisschen Wehmut mit: beim Bürgermeister, der Ende April abtritt, und bei Präsident Udo Heininger. Auch er will sein Amt abgeben. Faschingsfreunde Genderkingen bestehen seit 22 Jahren Umso mehr durfte er es genossen haben, noch einmal als Präsident vom Komiteewagen zu grüßen, an einem ganz besonderen Tag, denn die Faschingsfreunde feiern in dieser Session ihr 22-jähriges Bestehen. Zum Schnapszahl-Jubiläum zogen sie alle Register – Tausende von Besuchern feierten mit. Beim Rathaus ging die „Post“ ab: Hier standen die Zuschauer besonders dicht, was manche Garde zu einer Tanzeinlage animierte. Bild: Helmut Bissinger Die Aushängeschilder des Vereins präsentierten sich ganz vorne im Gaudizug: die Tanzgruppen, aber auch Julia I. und Denis I., das Prinzenpaar. Begleitet von den „Mannequinz“ winkten die Tollitäteten aus einem Cabrio ihren Untertanen zu. Sie strahlten angesichts des Besucherandrangs. Die Zuschauer feierten ungewöhnlich temperamentvoll mit, schunkelten und tanzten. Als Moderator stellte Hofmarschall Roman Forster vom Balkon des Rathauses aus mit launigen Worten die Gruppen vor. Diese kamen aus allen Teilen Nordschwabens. „Star Wars“ war gleich mehrfach vertreten, dazu viele originelle Fußgruppen, da und dort, eher versteckt auch einmal eine lokale Anspielung. Gurkenwasser für den Winterdienst Dass Gurkenwasser künftig beim Winterdienst eine große Rolle spielen soll, belustigte einen Solo-Akteur. Andere mimten „Wickie und die starken Männer“. Aber auch Stricklieseln, Bienenköniginnen, Clowns, Hutmacherinnen, Superhelden, Sweet Lolly’s und viele Traumfrauen waren zu bewundern. Ein Hauch höfischer Eleganz: Diese Fußgruppe zeigte sich elegant gewandet. Bild: Helmut Bissinger Am Ende hatte sich die Sonne schon wieder verzogen. Fast schien es, dass sie eigens für die Genderkinger Narren aus den Wolken hervorgeblinzelt hatte. Wer die Traumfrauen oder die „Mannequinz“ anschließend noch persönlich treffen wollte, hatte dazu Gelegenheit, denn die Narren-Party mündete in eine große Party. Die Feuerwehr und ihre Panne mit dem neuen Fahrzeug: Das Malheur war Thema der AH-Fußballer. Bild: Helmut Bissinger

