Fastenzeit: Alles andere als oberflächlich

Plus Fasten ist in der Tat keine allzu einfache Angelegenheit.

Fasten ist in der Tat keine allzu einfache Angelegenheit: Warum soll ich mich zusammenreißen, wenn der Kollege nebenan am Vormittag genüsslich den zweiten Krapfen isst und sich schon auf den Schweinsbraten in der Mittagspause freut? Doch klar ist eben auch: Fasten ist mehr. Es ist seit jeher mehr als der Verzicht um der physischen Gesundheit beziehungsweise der Bikinifigur willen.

In der Tat tritt das Geistliche heutzutage beim Begriff „Fasten“ in den Hintergrund. Leider. Aber das ist nicht bloß ein modernes Phänomen. Schon Martin Luther regte sich mitunter polternd über eine grassierende Oberflächlichkeit im Hinblick auf das Fasten auf. Dabei besteht der Sinn des Fastens eben aus jener inneren Fokussierung auf das Wesentliche – für den Gläubigen ist es die Besinnung auf Gott und Seinen Willen. Dieser Fokus ist bei vielen Menschen – Gott sei Dank nicht bei allen – aus dem Blickfeld geraten. Somit rückt oft das Ego, das Ich, das Körperliche ins Zentrum: die eigenen Kilos, die purzeln sollen, das eigene Darstellen nach außen – anstatt wirklich einmal demütig im Innersten aufzuräumen, um sich wieder mal stärker auf Gott und die Welt zu besinnen. Lesen Sie hierzu auch den Artikel: Aschermittwoch: Fasten ist mehr als nur Verzicht

