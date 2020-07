vor 18 Min.

Ferien in Sicht: Zuvor aber gibt’s Zeugnisse

Das Schulamt bietet Beratungstermine an

Ein ereignisreiches Schuljahr neigt sich dem Ende zu, und die Sommerferien sind zum Greifen nah. Und mit ihnen verbunden sind die Jahreszeugnisse – von den einen heiß ersehnt, von den anderen vielleicht auch als verzichtbar angesehen. Die Kinder im Landkreis haben ein arbeitsintensives Schuljahr hinter sich, das vor allem wegen des zweiten Halbjahrs mit dem Wechsel von Präsenzunterricht zu „Lernen zu Hause“ in Erinnerung bleiben wird.

„Der Großteil unserer Schülerinnen und Schüler hat im Schuljahr 2019/2020 überzeugende Leistungen erbracht und engagiert gearbeitet. Das verdient Respekt, und dafür bedanken wir uns“, stellt Schulamtsdirektor Michael Stocker vom Staatlichen Schulamt im Landkreis Donau-Ries fest. „Die schriftlichen, mündlichen und praktischen Leistungen werden in den Jahreszeugnissen festgehalten. Die Schüler erhalten dadurch ein individuelles Feedback über ihre Arbeit in der Schule, ihren Lernzuwachs und ihre Stärken, aber auch über ihre besonderen Aktivitäten im Schulalltag.“

Nicht jedes Schuljahr verläuft für Schülerinnen und Schüler optimal, dann können Zeugnisse in Einzelfällen leider auch Besorgnis hervorrufen. Deshalb bieten auch in diesem Jahr die Staatlichen Schulberatungsstellen wieder neben den üblichen Sprechzeiten einen individuellen Beratungs- und Telefonservice für Eltern und Schüler an. (dz)

Die Beratungsrektoren und Schulpsychologen des Staatlichen Schulamtes im Landkreis Donau-Ries sind am letzten Schultag, Freitag, 24. Juli, zu folgenden Zeiten erreichbar: 12 bis 13 Uhr (Beratungsrektorin Andrea Grygiel, Telefon 0151/23749975), 13 bis 14 Uhr (Beratungsrektorin Hannelore Menzel, Telefon 0906/70594350), 14 bis 15 Uhr (Schulpsychologin Carolin Eder, Telefon 09081/2900156). Telefonischen Beratungsservice bietet auch die Staatliche Schulberatungsstelle in Augsburg an: Telefon 0821/509160.

