Ferienland wirbt für wirklich für „Urlaub daheim“

Plus Um die Folgen der Corona-Krise in der Region abzumildern, macht der Landkreis Donau-Ries zusätzlich Geld für eine Werbekampagne locker.

Der Verein Ferienland Donau-Ries startet angesichts der Corona-Krise und ihrer Folgen eine Werbekampagne mit dem Titel „Urlaub daheim“. Dazu hat der Kreisausschuss des Kreistags nun zusätzliche finanzielle Mittel bereitgestellt.

Anlass für die Aktion: Die Covid-19-Pandemie, die das Urlaubsverhalten der Menschen in Deutschland in diesem Jahr nachhaltig verändern wird. Reisen in das Ausland sind entweder gar nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen möglich. Viele Familien in Deutschland werden daher in diesem Jahr den Urlaub in Deutschland bevorzugen.

Aus diesem Grund soll in Zusammenarbeit mit der Gastronomie, Hotellerie, den Museen und touristischen Einrichtungen in den Städten und Gemeinden des Donau-Ries-Kreises die Werbekampagne in den Print- und Digitalmedien gestartet werden, insbesondere im süddeutschen Raum. Beworben werden sollen Pauschal- und Individualreisen in das Ferienland Donau-Ries.

Werbung soll in den regionalen Medien, aber auch in den Regionen München, Nürnberg und Stuttgart gemacht werden. „Damit soll der Bekanntheitsgrad der Region gesteigert werden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Des Weiteren seien Maßnahmen wie etwa die Entwicklung eines Biergarten-Radnetzes angedacht. Ein weiterer, positiver Aspekt der Kampagne, den sich die Verantwortlichen erhoffen: Bei den Einheimischen solle das Bewusstsein für die attraktiven touristischen Angebote vor Ort geschärft werden.

Die Aktivitäten sollen die von der Covid-19-Pandemie besonders getroffenen Betriebe der Gastronomie und Hotellerie unterstützen. Die Notwendigkeit dieser Werbemaßnahme zeige sich bei der Betrachtung der Gästeübernachtungen in Beherbergungsbetrieben des Landkreises. Die Zahl der Übernachtungen sank im Vergleich zum April des Vorjahres um fast 90 Prozent. Zielgruppen dieser Maßnahmen sind vordergründig Familien, Aktiv- und Kulturtouristen. Außerdem soll das gastronomische Angebot der Region beworben werden.

Den Antrag, den die Fraktion CSU/AL-JB im Kreisausschuss einbrachte, beschlossen die Mitglieder des Gremiums einstimmig. Die Kosten von rund 45000 Euro werden dem Verein Ferienland Donau-Ries außerplanmäßig zur Verfügung gestellt. Des Weiteren können zusätzlich Haushaltsmittel von 20000 Euro für Werbezwecke im Onlinebereich durch den Wirtschaftsförderverband Donauries, Bereich Marke, beigesteuert werden. (pm)

