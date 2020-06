vor 17 Min.

Ferienprogramme sind auf dem Prüfstand

Wenn die Schulen im Sommer geschlossen haben, sind die Freizeit-Initiativen der Kommunen sehr beliebt. Kinder dürfen spannende und lehrreiche Erlebnisse haben. Aber wie sieht das heuer aus? Lässt Corona diesen Spaß zu?

Von Fabian Kapfer

Für zahlreiche Kinder ist das Ferienprogramm jeden Sommer wieder etwas ganz Besonderes. Bei den Angeboten von unzähligen ehrenamtlichen Helfern und Vereinen lernen, entdecken und spielen sie. Sie schließen neue Freundschaften und erleben miteinander Abenteuer. Es sind aber vor allem auch schöne Erinnerungen, die die Mädchen und Buben bis hin ins Teenageralter aus den diversen Programmen mitnehmen. Das Angebot erstreckt sich von verschiedenen Sportarten bis zu Erkundungstouren in die Natur. Auch besondere Einblicke gehören dazu, das Innenleben eines Rettungswagens oder das Erkunden der Gerätschaften von Feuerwehren sind jedes Jahr beliebte Anlaufpunkte. Heuer aber werden die Ferienprogramme definitiv andere Formen annehmen. Durch die Auswirkungen der Corona-Beschränkungen verzichten manche Kommunen komplett auf diese Sommerangebote. Andere versuchen, Alternativen zu finden. Für die Verantwortlichen stellt sich die Organisation aufgrund der ungewissen Situation und der bestehenden Regelungen schwierig dar.

Knapp die Hälfte wäre in Donauwörth mit dabei

Man wolle bereit sein, wenn es grünes Licht gebe, sagt Johann Vanurka. Er ist in der Stadt Donauwörth für die Bereiche Kita, Schulen und Sport verantwortlich und kümmert sich zusammen mit Helfern und Vereinen um das Ferienprogramm. Mit einigen von ihnen steht er schon im Kontakt: „Ich habe die Veranstalter angeschrieben und gefragt, ob sie heuer mit dabei wären. Knapp die Hälfte derer, die im vergangenen Jahr schon mitgemacht haben, würden auch trotz der erschwerten Bedingungen diesmal wieder etwas anbieten“, sagt Vanurka. Aufgeben wolle man auf jeden Fall nicht. Jedoch sei momentan noch ungewiss, in welcher Form und unter welchen Auflagen bestimmte Programme ablaufen könnten.

Kein offizielles Programm in Bäumenheim

Ein offizielles Ferienprogramm wird es in Bäumenheim diesmal nicht geben. Doris Spandel von der Gemeinde erklärt: „Wir haben lange darüber diskutiert und sind zu dem Entschluss gekommen, für den Sommer 2020 kein Ferienprogramm seitens der Gemeinde anzubieten. Wir haben aufgrund der unklaren Situation keinen Aufruf gestartet.“ Falls die Vereine etwas in Eigenregie unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben anbieten möchten, sei das natürlich möglich. Allerdings sei der Gemeinde nicht bekannt, dass es Planungen in diese Richtung gebe, so Spandel.

Alternativen in Monheim

Carolin Klötzl von der Stadt Monheim kämpft um ein alternatives Ferienprogramm, das unter Einhaltung der gebotenen Regelungen stattfinden kann. So sollen dort Vereine und Verbände wie gewohnt ein Programm auf die Beine stellen – jedoch zum Mitnehmen. Klötzl erklärt: „Wir haben einen Aufruf gestartet und planen mit einem Konzept, das darauf ausgelegt ist, dass Kinder ihr kleines Ferienprogramm mit nach Hause nehmen können.“ Es gebe einige Ideen, so könne beispielsweise der Musikverein Anleitungen und Bastelmaterial für kleine Musikinstrumente mit nach Hause geben, sagt Klötzl. Auch in anderen Bereichen sind kreative Ideen möglich: „Die Feuerwehr könnte ein Quiz gestalten, der Gartenbauverein hätte die Möglichkeit, mit einem Online-Angebot Kinder Pflanzen bestimmen zu lassen, und der Sportverein könnte Online-Fitnessübungen anbieten. Es gibt da definitiv Möglichkeiten“, informiert Klötzl.

Abgespeckte Form in Rain

In Rain steckt man heuer deutlich mehr Zeit ins Ferienprogramm, als es sonst der Fall war, berichtet Stadtrat Florian Riehl. Er und Kollegin Marion Segnitzer-König wollen als Jugendreferenten trotz der Widrigkeiten durch Corona ein möglichst attraktives Programm organisieren. „Es wird eine abgespeckte Form geben, da viele Veranstalter sich aufgrund der unklaren Situation nicht beteiligen werden. Wir arbeiten derzeit ein Online-Angebot aus. Allerdings wollen wir auch Veranstaltungen anbieten, die draußen absolviert werden können“, so Riehl. Ein Beispiel dafür ist das Geocaching, eine Art Schnitzeljagd: „Dabei werden Gegenstände im Stadtgebiet versteckt, die die Kinder dann suchen müssten.

Absage in Wemding

In Wemding wurde das Ferienprogramm der Stadt für diesen Sommer abgesagt. Derzeitige Vorgaben würden eine klassische Durchführung des Programms nicht möglich machen. Bürgermeister Martin Drexler und Jugendreferent Alexander Biber teilten das im städtischen Amtsboten mit. „Aufgrund von Corona und den damit verbundenen Sicherheitsvorschriften kann grundsätzlich kein städtisches Ferienprogramm stattfinden. Wir sind jedoch bemüht, die Angebote des Juni (Jugend Mittendrin in Wemding) aufrechtzuerhalten“, betonen die Verantwortlichen. Sollte es kurzfristig doch möglich sein, Veranstaltungen realisieren zu können, werde noch mal gesondert informiert, heißt es weiter.

Otting: "Nicht möglich"

Auch in Otting wird diesen Sommer kein Programm von der Gemeinde angeboten. Bürgermeister Wolfgang Lechner sagt: „Aufgrund der aktuellen Lage und der vielen Vorschriften gibt es kein Ferienprogramm von unserer Seite aus. Die Abstandsregelungen machen eine Durchführung, wie sie in den vergangenen Jahren erfolgte, nicht möglich.“ Den Vereinen liege es frei, selbst ein Programm anzubieten, das unter den Hygieneregeln absolviert werden könne. Allerdings sei dahingehend noch nichts Konkretes bekannt, informiert Lechner.

In Rögling ist die Durchführung offen

In Rögling ist eine Durchführung ebenfalls noch völlig offen. „Wir warten noch auf die Rückmeldungen unserer Vereine. Derzeit ist zwar noch nichts abgesagt, allerdings können wir auch noch nicht sagen, ob und wie ein Ferienprogramm stattfinden kann. Bei uns ist dieses Thema momentan noch in der Schwebe“, teilt Bürgermeister Isidor Auernhammer mit.





