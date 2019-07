vor 36 Min.

Fesche Madln und stramme Buam

Rund 300 Mädchen und Buben ziehen bei über 30 Grad durch Bäumenheim

Von Daniel Weigl

Heiß war es am Sonntag. Das bekamen auch die rund 300 Mädchen und Buben, die beim traditionellen Kinderumzug in Asbach-Bäumenheim unterwegs waren, zu spüren. Bei über 30 Grad kamen die rund 170 Schülerinnen und Schüler der Bäumenheimer Grund- und Mittelschule in ihren traditionelle Kostümen und Trachten und die rund 130 Kinder der verschiedenen Abteilungen des TSV Bäumenheim, ordentlich ins Schwitzen. Kurz vor dem Start hatten die Organisatoren noch überlegt, den Umzug von der Grundschule nur bis in die Schmutterhalle gehen zu lassen. Doch dann entschied man sich den etwas längeren, aber durchaus zumutbaren Weg über den Kreisverkehr an der Unterführung zu gehen. Das tat der guten Stimmung rund um das Kinderfest, das heuer in das Festwochenende des 125-jährigen Bestehens des TSV Bäumenheim eingebettet wurde, keinen Abbruch. Und so zogen wieder „die Mädels aus dem Schwarzwald“ neben den „Holzhacker Buaba“, den „Eichenthalern“, „Egerländern“ und „Riesern“, durch die Straßen. Auch die „Mädchen von der Waterkant“ mit ihren weißen Hauben waren mit dabei, ebenso wie die „Feschen Madln“ und die „Strammen Buam“.

Schüler des TSV Bäumenheim waren dabei

Diesmal streuten sich zwischen den traditionellen Gruppen der Schüler auch die verschiedenen Abteilungen des TSV Bäumenheim. So entstand ein bunter und abwechslungsreicher Zug, der zu viel Applaus an den Straßenrändern führte. Auch die Mitglieder des Gemeinderates und Bürgermeister Martin Paninka ließen es sich nicht nehmen, am Umzug teilzunehmen. Am Ende der Strecke folgte der feierliche Einzug in die Schmutterhalle, wo kühle Getränke und jede Menge Komplimente auf die Teilnehmer warteten. „Toll habt Ihr durchgehalten“, war von mehreren Seiten zu hören. Der traditionelle Kinderumzug ist in der Region einer der ältesten seiner Art und geht auf eine Kinderspeisung zurück. Nach dem Umzug herrschte bei einem bunten Kinderprogramm rund um die Schmutterhalle Kurzweil.

