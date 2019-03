vor 6 Min.

Feuerteufel zündet nächstes Auto an

Die unheimliche Serie in Donauwörth geht weiter – dieses Mal in einer anderen Gegend. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von Wolfgang Widemann

In Donauwörth ist schon wieder ein Auto in Flammen aufgegangen. Am Samstagabend brannte ein Wagen, der an der Ecke Adalbert-Stifter-Straße/Schillderstraße geparkt war. Die Polizei geht davon aus, dass ein Unbekannter ihn angezündet hat. Es wäre der vierte Fall dieser Art. Die Kripo ermittelt.

Die unheimliche Serie begann Mitte Dezember. Zunächst setzte der Täter ein Auto in Brand, das auf dem Festplatz an der Neuen Obermayerstraße stand. Schaden: rund 15000 Euro. Am frühen Abend des 12. Januar qualmte es an gleicher Stelle aus einem Pkw. Dank eines Zeugen konnte die Feuerwehr rasch eingreifen und der Schaden blieb geringer. Wenige Tage später loderten die Flammen aus einem Auto, das auf dem Woha-Parkplatz abgestellt war. Weil der Wagen älter war, hielt sich der Sachschaden in Grenzen.

Geländewagen steht nahe an Wohnhaus

Anschließend gab der mutmaßliche Feuerteufel zwei Monate Ruhe – bis Samstagabend. Um etwa 21.15 Uhr stellten Zeugen fest, dass der hochwertige Geländewagen in der Straße unweit des Gymnasiums brannte. Das Auto war vor einem Wohnhaus geparkt. Die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth, die mit rund 20 Kräften anrückte, löschte die Flammen und konnte verhindern, dass das Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Das Fahrzeug selbst wurde völlig zerstört. Der Schaden lässt sich laut Polizei noch nicht abschätzen, dürfte aber im fünfstelligen Bereich liegen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geht der neuerliche Brand wohl ebenfalls auf das Konto des Serientäters. Was auffällt: Der schlägt jedes Mal in den Abend- und Nachstunden zu. Erstmals zündelte er nicht im Umfeld des Bahnhofs.

Die Kripo ermittelt

Die Kripo Dillingen hat die Ermittlungen aufgenommen. In den ersten drei Fällen stellte sich heraus, dass jeweils ein Brandbeschleuniger benutzt worden war. Zum Brand in der Adalbert-Stifter-Straße bittet die Polizei um Hinweise. Telefon: 0906/706670.

