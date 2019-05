10:04 Uhr

Flüsse in der Region sind voll: Straßen gesperrt

Im laufe des Tages könnte die Donau Meldestufe 3 erreichen und einige Keller vollaufen. Doch bisher läuft alles glimpflich ab.

Wegen Hochwassers an Donau und Zusam sind im Stadtgebiet von Donauwörth einige Straßen gesperrt. Das teilt die Polizei Donauwörth mit.

Folgende Bereiche sind betroffen:

Die Unterfühung Nordheim/Auchsesheim mit An- und Abfahrt auf die B16.



Die Unterführung bei Airbus Helicopters



Der Zusamweg und Glockenfeldweg



Unterdessen meldet das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, dass die Donau heute im Laufe des Tages wohl Meldestufe 3 erreichen könnte. Das bedeutet, das wohl einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet oder überörtliche Verkehrsverbindungen wegen der Wassermassen gesperrt sind. Doch bisher ist die Lage entspannt.

An der Schmutter kann am Pegel Achsheim die Meldestufe 1 erreicht werden, also kleiner Ausuferungen stattfinden. An der Zusam ist am Pegel Fleinhausen ebenfalls ein Anstieg bis in die Meldestufe 1 möglich.

An der Wörnitz kann am Pegel Harburg die Meldestufe 2 erreicht werden und damit land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet oder wenige Straße gesperrt sind. (dz)

