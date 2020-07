vor 24 Min.

Frau entzündete den Kachelofen - mit Folgen

Die Feuerwehr wurde gerufen, um eine verqualmte Wohnung in Harburg zu lüften.

Bei sommerlicher Hitze zog der Qualm im Schornstein nicht ab.

Eine 38-jährige Harburgerin wollte am Freitag gegen 11.45 Uhr trotz sommerlicher Außentemperaturen ein Feuer im heimischen Kachelofen entzünden. Aufgrund der Temperaturen entwickelte sich im Schornstein jedoch kein Zug, sodass Qualm in die Wohnung gedrückt wurde. Die Feuerwehr Harburg rückte mit 15 Einsatzkräften an und lüftete die Wohnung. Laut Polizei wurde niemand verletzt. (dz)

Themen folgen