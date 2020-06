09:55 Uhr

Frauen in Rage: Zwei Fälle für die Polizei

Plus In einem Garten in Donauwörth und in einem Nördlinger Cafe geraten Frauen handfest aneinander. In beiden Fällen gibt es Verletzte. Die Polizei muss eingreifen.

Auslöser war eine Belanglosigkeit, die jedoch in ihrer Konsequenz bei der Polizei aktenkundig wurde: Am Samstag gegen 16.30 Uhr gerieten zwei Frauen im Garten eines Mehrfamilienhauses in der Donauwörther Goethestraße in Streit. In dessen Verlauf soll sich die eine von ihnen, eine 53-Jährige eine Plastikbox genommen und diese ihrer 51 Jahre alten Kontrahentin ins Gesicht geschlagen haben. So nahm die Polizei den Vorfall zu Protokoll. Daraufhin soll die Jüngere ihrerseits der anderen mit einer Plastikgießkanne auf deren Hinterkopf geschlagen haben. Während die 51-Jährige eine blutende Schürfwunde im Gesicht davon trug, blieb die andere Frau unverletzt.

Drei Kontrahentinnen in Nördlingen

Auch in Nördlingen lieferten sich Frauen eine heftige Auseinandersetzung. Wie die dortige Polizei mitteilt, waren drei 20-jährige Kontrahentinnen beteiligt. Der handfeste Streit entfachte sich am Freitagabend gegen 21.30 Uhr in einem Cafe. Zwei der Frauen gerieten derart in Rage, dass sie so heftig auf die dritte einschlugen, dass diese sogar zu Boden ging. Dort liegend, erhielt diese noch weitere Schläge und sogar Fußtritte. Sie erlitt mehrere Prellungen.

