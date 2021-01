Freud und Leid der vernetzten Welt

Plus Die Region kann wirtschaftlich vom harten Kurs Chinas gegen das Coronavirus profitieren. Warum das nicht nur gute Nachrichten sind.

Es sind gute Nachrichten aus der lokalen Wirtschaft, die wir da hören. Wenn schon in Deutschland, Bayern, Donau-Ries die Welt derzeit stillsteht und auch Betriebe im Lockdown nicht so arbeiten können, wie sie es bisher gewohnt waren – wenn in China der Wirtschaftsmotor läuft, dann kommt auch bei unseren heimischen Firmen ein bisschen dieser Dynamik an.

Längst sind die Unternehmen auch aus dem Landkreis Donau-Ries weltweit vernetzt. Produzieren und handeln auch in China und finden dort wichtige Geschäftspartner. Am Ende führt das auch zu sicheren Arbeitsplätzen und Wohlstand bei uns. Die Welt ist in dieser Hinsicht klein geworden,diedigitale Kommunikation macht den Weg ins Reich der Mitte noch kürzer.

Doch gerade in diesen Zeiten, in denen wir die Folgen des Coronavirus am eigenen Leib und im Alltag schmerzlich spüren, können wir nur erahnen, zu welchem Preis China seine Bevölkerung in die virusfreie Spur und die Wirtschaft wieder auf Touren gebracht hat. Während wir jede Quarantäne, jede Maskenpflicht, jede Kilometerregel und jede Ausgangssperre hinterfragen – und das Hinterfragen ist wichtig und richtig in einer Demokratie – werden in China die Freiheitsrechte der Bürger massivst beschnitten. Widerspruch wird nicht geduldet. So wurde das Virus dort zurückgedrängt und am Ende die Wirtschaft wieder hochgefahren. Ein unschöner Preis.

