16.05.2019

Frühlingsgefühle in Buchdorf

Der Musikverein Frohsinn bringt die Monheimer Stadthalle – vokal wie instrumental – zum Klingen

Die kühlen Abende und Nächte der Eisheiligen drängen den Frühling in diesen Tagen noch ein wenig zurück. Indes haben sich Musikanten und Sänger landauf, landab längst gerüstet, diese Jahreszeit auch musikalisch willkommen zu heißen. So auch der Musikverein Frohsinn aus Buchdorf, der jetzt die Stadthalle Monheim vokal wie instrumental zum Klingen brachte.

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Sandra Steidle gestaltete die Jugendkapelle mit ihrer Dirigentin Katharina Behringer unter dem Motto „Zirkus Frohsinn“ den ersten Konzertteil. Mit dem Eröffnungsstück „Funkytown“ von Steven Greenberg betraten die Gäste eine bunte und unterhaltsame Zirkuswelt. Es folgten die Stücke „Amboss-Polka“ und „Five Kontinents“. Letzteres entführte die Zuhörer in die afrikanische und australische Tierwelt.

Anschließend folgte die Darbietung des bekannten Pophits „Shut up and Dance“. Zum Abschluss der Jungmusikanten kamen nun beim „Circus March“ noch Jongleure und Einradfahrer in die Manege. Wer genau zuhörte, konnte sogar die Elefanten stampfen hören. Die glanzvolle Leistung der Jungmusikanten wurde schließlich mit einem lang anhaltenden Applaus belohnt. Als kleine Zugabe folgte noch ein flotter Marsch.

Ein Höhepunkt des Konzerts waren die anstehenden Ehrungen, die von Bezirksdirigent Josef Basting gemeinsam mit der Vorsitzenden Sandra Steidle vorgenommen wurden. Für die bestandene Bläserprüfung D1 wurde Teresa Kraus geehrt, ihre Schwester Selina für die Bläserprüfung D2. Für zehnjährige aktive Tätigkeit als Musikanten wurden Wolfgang Keis, Lena Czesch, Anja Eschig, Peter Gerstmeier, Julia Hummel und Antonia Stengel ausgezeichnet.

Nach einer kleinen Pause gaben die Stammkapelle unter der Leitung von Kerstin Huber und der Männerchor von Theodor Haberbosch ihr Können zum Besten. Begonnen wurde mit der Europahymne „Freude schöner Götterfunken“. Diese sollte nicht nur auf die bevorstehende Europawahl aufmerksam machen, sondern auch den zweiten Teil musikalisch eröffnen, welcher unter dem Motto „Sonne“ stand. Beim Konzertmarsch „Die Sonne geht auf“ konnten sich die Zuhörer in die Morgenstimmung hineinversetzen und einen musikalischen Sonnenaufgang der Superlative erleben. Dass die Sonne auch beim Wandern besonders wichtig ist, bewies im Anschluss der Männerchor mit „Wir wollen zu Land ausfahren“.

Als Nächstes ging es ins Weltall. Passend zum heuer in den Kinos erscheinenden neuen „Star Wars“ Film, interpretierte die Stammkapelle dessen Titelmusik. Als besonderes Highlight wurden begleitend zur Musik per Leinwand Szenen aus dem ersten Film eingespielt. Als alle wieder zurück auf der Erde angekommen waren, lud der Männerchor mit „Zauber der Musik“ zum Träumen ein. Danach reiste die Stammkapelle auf die Karibikinsel „Trinidad“ mit ihren weißen Sandstränden, Palmen und Sonnenwetter. Das gleichnamige Lied stammt aus der Feder von Josef Basting, der sich im Publikum höchstpersönlich von den heißen Sambarhythmen überzeugen konnte.

Nach einer kurzen Stärkung „Beim lustigen Wirt“, ging es zum Schluss noch in den Wilden Westen, wo die Zuhörer Cowboys, Indianer und die glühende Sonne erwartete. Erneut kam die Leinwand zum Einsatz, auf der nun passend dazu Sequenzen aus Filmklassikern des Wilden Westens zu sehen waren.

Die tolle Leistung der Kapelle und des Chores wurde von den Zuhörern durch Forderungen nach Zugaben honoriert. Zum Abschluss des Programms brachte die Kapelle die beliebte Polka „Von Freund zu Freund“ zu Gehör, ehe die Bayernhymne das Konzert beendete.

