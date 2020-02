Fünfstetten: Das Abwasser fließt künftig in ein großes Klärwerk

Plus Gemeinderat befürwortet in Sachen Kläranlage den Anschluss zum Zweckverband Mittlere Wörnitz. Das kostet viel Geld und hat Folgen für die Besitzer der Anwesen.

Nun steht es fest: Das Abwasser von Fünfstetten wird in absehbarer Zeit nicht mehr vor Ort gereinigt, sondern in das Klärwerk des Zweckverbands Mittlere Wörnitz bei Rudelstetten gepumpt. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Damit einher geht eine Millioneninvestition.

Diese müssen die Bürger über die Abwassergebühren und möglicherweise einen sogenannten Verbesserungsbeitrag tragen. Im Raum standen zwei Alternativen: die Ertüchtigung (also ein Neubau) der Kläranlage in Fünfstetten oder der Anschluss an den Zweckverband. Der Kostenvergleich brachte ein deutliches Ergebnis: Auf 50 Jahre gerechnet würden bei der Neubau-Variante Kosten in Höhe von knapp 8,3 Millionen Euro anfallen.

4,55 Millionen Euro kostet der Anschluss

Für den Anschluss an das Klärwerk nahe Rudelstetten errechnete ein Büro für diesen Zeitraum eine Summe von 4,55 Millionen Euro. Die reinen Baukosten sehen so aus: Neubau 3,1 Millionen Euro, Anschluss 2,5 Millionen Euro. Einen staatlichen Zuschuss gibt es nur für die wirtschaftlichere Variante, also für die Lösung mit Rudelstetten. Die wird durch die Förderung um 1,35 Millionen Euro billiger. Folglich bleiben bei der Gemeinde geschätzte Investitionskosten von etwa 1,2 Millionen Euro.

Entsprechend deutlich fiel auch der Gebührenvergleich von VG-Kämmerer Josef Strauß aus. Würde die Kläranlage ertüchtigt, stiege der Tarif pro Kubikmeter Abwasser von derzeit 2,37 auf 6,79 Euro. Die Lösung mit dem Zweckverband Mittlere Wörnitz bringt eine Gebühr von 4,63 Euro je Kubikmeter. Dieser Preis gilt für den Fall, dass die Maßnahme ausschließlich über die Abwassergebühren finanziert wird. Der Betrag könnte auf 3,75 Euro gesenkt werden. Voraussetzung dafür: Die Besitzer der Anwesen würden eine Million Euro durch die einmalige Zahlung eines Verbesserungsbeitrags übernehmen. Das wäre nach Auskunft von Bürgermeister Werner Siebert eine Summe von etwa 2000 Euro je Anwesen. Wie genau die Finanzierung aussehen soll, muss der Gemeinderat aber erst noch entscheiden.

Empfehlung des Wasserwirtschaftsamt

Einen Anschluss an das größere Klärwerk empfahl auch das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth – zum einen wegen des Karstgebiets, zum anderen wegen der weiter steigenden Anforderungen an die Reinigung des Abwassers.

Einen Zeitplan für die Umsetzung des Projekts gibt es Siebert zufolge noch nicht. Es biete sich aber an, zumindest einen Teil der Maßnahme zügig zu verwirklichen. Ein Großteil der insgesamt 6,8 Kilometer langen Druckleitung von Fünfstetten ins Klärwerk nach Rudelstetten könnte parallel zu einer Trinkwasserleitung verlegt werden, welche die Bayerische Rieswasserversorgung plant. Die Trasse verläuft größtenteils unter Straßen, folglich müssten diese nur einmal neu asphaltiert werden, was Kosten sparen würde.

Drei wesentliche Bauwerke nötig

Insgesamt sind nach Angaben des Bürgermeisters drei wesentliche Bauwerke für den Anschluss an den Zweckverband Mittlere Wörnitz nötig: eine Pumpstation, die Druckleitung und ein Entlastungs- beziehungsweise Speicherbecken.

Die bestehende Kläranlage in Fünfstetten wurde 1975 gebaut und 2008 saniert. Die Betriebserlaubnis läuft eigentlich Ende 2020 aus, da die Technik nicht mehr den Anforderungen entspricht. Es fehlt eine Anlage, die Stickstoff und Phosphat im Abwasser abbaut. Hinzu kommt, dass das gereinigte Abwasser nur in einen kleinen Bach – die Schwalb – im Juragebiet mit seinem karstigen Untergrund geleitet werden kann.

Dem Abwasserzweckverband Mittlere Wörnitz gehören aktuell die Stadt Wemding sowie die Gemeinden Huisheim, Alerheim, Wechingen und Deiningen an.

Lesen Sie hierzu auch: