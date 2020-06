vor 17 Min.

Gabenzaun in Donauwörth: So kann man an Bedürftige spenden

Am Gabenzaun in Donauwörth können Menschen ihre Spenden wie Essen und Kleidung für Bedürftige aufhängen.

Plus Die Caritas hat einen Gabenzaun für bedürftige Menschen nahe dem Liebfrauenmünster am Münsterplatz 5 eingerichtet. Wie das Spenden per Gabenzaun funktioniert.

Von Susanne Klöpfer

Selbst gemachte Marmelade, Schlafanzüge oder Spielzeug hängen in durchsichtigen Plastiktüten an einem Zaun vor dem Haus am Münsterplatz 5. Daneben ein Schild mit der bunten Aufschrift „Gabenzaun“ und „Bleibt gesund!“. Diesen Gabenzaun hat der Caritasverband Donau-Ries vor etwa vier Wochen für bedürftige Menschen geschaffen. Wie dieser funktioniert? Wer etwas abgeben möchte, kann die Spende in einer durchsichtigen Tüte verstauen und an den Zaun binden. Ist kein durchsichtiger Beutel zur Hand, beschriftet man diesen mit einem Filzstift mit dem Inhalt. Gespendet werden kann alles wie Lebensmittel, Bekleidung und Hygieneartikel. Nur verderbliche Nahrungsmittel wie Frischwurst oder Obst sollten nicht aufgehängt werden.

Nachfrage nach Spenden am Gabenzaun in Donauwörth ist hoch

„Momentan fülle ich den Zaun zusätzlich zu den Spenden noch mit Sachen aus dem Tafelladen auf“, sagt Gabriele Wawrok, die beim Caritasverband Donau-Ries in der Obdachlosen- und Teilhabeberatung arbeitet. Denn bisher ist die Nachfrage nach Spenden am Gabenzaun noch größer als das Angebot. Einmal in der Woche schaut sie deswegen bei der Tafel vorbei und nimmt eine Kiste mit Benötigtem mit. Den Gabenzaun nutzen viele aus der Suchtambulanz, Obdachlose aus der Notunterkunft und Menschen, die momentan nicht zur Tafel kommen können oder knapp bei Kasse sind.

Der Gabenzaun ist nahe dem Liebfrauenmünster am Münsterplatz 5 in Donauwörth. Bild: Susanne Klöpfer

Die Pfarrei hat nach dem Gottesdienst auch schon für den Gabenzaun Spenden gesammelt. Bald soll auch eine Liste mit benötigten Sachen an den Zaun gehängt werden. „Manchmal sind die Menschen noch etwas unsicher, was sie spenden können. Aber im Obdachlosenheim freuen sich viele auch über einen ausgeleierten Pullover“, sagt Wawrok. Für die Parkstadt ist auch schon ein weiterer Gabenzaun geplant.

