Gehen Sie mit der DZ auf Rätselspaziergang

Exklusiv Langeweile im Lockdown und in den Ferien? Nicht mit uns: Begeben Sie sich mit der Donauwörther Zeitung auf Rätseltour durch Donauwörth oder Monheim.

Von Cathrin Gros und Tanja Sonntag

Wem die Zeit dieser Tage ein bisschen lange wird, wer den Folgen des Weihnachtsschmauses etwas entgegensetzen will oder genug Runden auf bekannten Wegen gedreht hat, für den hat sich das Team der Donauwörther Zeitung etwas ausgedacht: Gehen Sie mit uns auf einen Rätselspaziergang. Schnappen Sie sich Ihre Familie. Auch Kinder werden viel Spaß haben an der kleinen Tour.

Hier finden Sie die Touren durch Donauwörth und Monheim. In den kommenden Tagen veröffentlichen Harburg, Wemding und Rain. Es lohnt sich also immer wieder reinzuschauen. Natürlich gibt es die Seiten auch in der gedruckten Zeitung am Kiosk.

So geht's:

Laden Sie eine der hier angehängten Zeitungsseiten herunter und suchen Sie die Details, die wir für Sie fotografiert haben. Die Sterne weisen Ihnen den Weg. An Ort und Stelle können Sie dann das Rätsel lösen. Am Ende ergibt sich ein Lösungswort.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß!

Rätselspaziergang durch Donauwörth.pdf

Rätselspaziergang durch Monheim.pdf









