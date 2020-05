vor 23 Min.

Gemeinderäte in Tapfheim werden verabschiedet

Plus Bürgermeister würdigt Räte, die ausgeschieden sind. Franz Eberle, Franz Kunz und Eugen Rau waren besonders lange im Gemeinderat.

Von Helmut Bissinger

Gemeinderäte, die in Tapfheim aus dem Amt schieden, verabschiedete Bürgermeister Karl Malz in einem würdigen Rahmen. Besonders in den Mittelpunkt rückte Malz mit warmen Worten Franz Eberle (Tapfheim, CSU), der dem Gremium seit 1990 angehörte, in einer Legislaturperiode Stellvertretender Bürgermeister war und Träger der silbernen Bürgermedaille der Gemeinde ist.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Verabschiedet wurden außerdem Bernd Burkart (Brachstadt, SPD, Nachrücker 2015), Franz Kunz (Erlingshofen, PWG, seit 24 Jahren im Gemeinderat), Michael Langlotz (Tapfheim, PWG, 18 Jahre), Eugen Rau (Tapfheim, UBG, 24 Jahre) und Thomas Reindel (Oppertshofen, CSU, sechs Jahre).

Themen folgen