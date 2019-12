vor 6 Min.

Gemeinsam im Advent

In St. Walburga musizierten viele Gruppen festlich und berührend

Unter der Leitung des Liederkranzes Monheim veranstalteten Vokal- und Instrumentalgruppen aus Monheim ein Advents-Benefizkonzert. Eine festliche Atmosphäre empfing die Zuhörer in der mit Kerzen geschmückten Kirche St. Walburga. Eröffnet wurde das Konzert von der Bläsergruppe der Stadtkapelle mit einem Advents-Menuett und dem klassischem Stück „Maria, los den Engeln“. Iris Zausinger, Zweite Vorsitzende des Liederkranzes begrüßte neben den mitwirkenden Musikgruppen und Chören zahlreiche Besucher. Gemeinsam sangen alle zum adventlichen Beginn „Wir sagen euch an den lieben Advent“.

Die Sängerinnen des Jugendchors „Break the Silence“ stimmten die Besucher im Kerzenschein mit „It’s beginning to look like Christmas“ und „Panis angelicus“ auf die Adventszeit ein. Es folgten sanfte volkstümliche Töne mit dem „Seeauer Landler“ sowie beschwingte mit der „Jachenau Polka“ vorgetragen von der Stub’n Musi.

Stimmungsvolle adventliche Orgelmusik erklang bei Lorenz Ackermann mit dem Choral „Wachet auf, ruft die uns die Stimme“. Berührend war der Auftritt des Kindechors, der symbolisch und musikalisch „Licht ins Dunkel“ trug. Beim „Singen wir im Schein der Kerzen“ strahlten die jungen Sänger mit dem Kerzenlicht um die Wette. Es folgte ein Flötenduett von Ursula Simma und Iris Zausinger die einen Hirtenkanon und das böhmische Volkslied „Dort oben vom Berge“ vortrugen. Isabell Roßkopf las eine bezaubernde und nachdenkliche Weihnachtsgeschichte vor.

Der christliche Chor „De Lumina“ bescherte eine besondere Ausstrahlung mit dem schönen Klang der Stücke „Fürchte dich niemals“ und „Aus Liebe“. Mit den Titeln „Laudate Dominum“ und der „Adventsmesse“ präsentierte der Kirchenchor Monheim schöne Stücke der klassischen Kirchenmusik.

Saxofonklänge in ihrer schönsten Form bot die Gruppe „Sag’s mit Sax“ mit „The Rose“ und dem vertonten Gedicht „Once in the Royal David’s City“. „Jetzt kimmt die heilig Weihnachtszeit“, mit diesem traditionell alpenländischen Liedgut und dem beschwingten Weihnachtslied „Frohe Weihnacht“, vorgetragen vom gemischten Chor des Liederkranz Monheim, endete das harmonische Adventskonzert. Dankende Schlussworte sprach Stadtpfarrer Michael Maul, und das gemeinsame Lied „Fröhliche Weihnachten“ aller Mitwirkenden und Konzertbesucher war ein schöner Ausklang des stimmungsvollen Konzerts.

Der Spendenerlös geht an die Wasserwacht in Monheim und an die Organisation „Fly and Help“, die Schulen in Afrika baut. (dz)

