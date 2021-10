Genderkinen

11:45 Uhr

Ein neues Nest für die Genderkinger Kinder

Bunt von außen und innen, lichtdurchflutet dank großer Fenster und viel Platz zum Spielen: Das neue Kindernest Regenbogen in Genderkingen.

Plus Der neue Kindergarten samt Kindertagesstätte in Genderkingen ist bezogen. Im Frühjahr soll gefeiert werden. So viele Plätze gibt es dort.

Von Adalbert Riehl

Der Genderkinger Kindergarten Regenbogen hat ziemlich still und leise sein neues Gebäude bezogen. Für vier Millionen Euro hat die Gemeinde einen Neubau errichtet, in dem sowohl Kindergartenkinder als auch Kita-Kinder betreut werden. Die Jahrzehnte im beengten Untergeschoss der Schule gehören der Vergangenheit an; die Allerjüngsten können jetzt ab dem ersten Geburtstag aufgenommen werden.

