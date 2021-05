Genderkingen

07.05.2021

Ein Jahr Leonhard Schwab: Fast wie erwartet

Bürgermeister Leonhard Schwab vor dem Rathaus in Genderkingen.

Plus Nach 21 Jahren als Gemeinderat wusste Leonhard Schwab, was auf ihn als Bürgermeister in Genderkingen zukommt. Mit einer Aufgabe muss er allerdings erst warm werden.

Von Adalbert Riehl

„Der Job macht richtig Spaß. Eigentlich ist es genauso gekommen wie erwartet“, zieht Leonhard Schwab eine Zwischenbilanz nach einem Jahr als Bürgermeister in Genderkingen. „Ich wusste durch meine 21-jährige Gemeinderatstätigkeit, was auf mich zukommt.“

