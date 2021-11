Mann wird in Genderkingen von Auto angefahren

Auf dem Weg zum Bahnhof Genderkingen übersieht ein Fußgänger ein fahrendes Auto und läuft vor die Motorhaube. Die Fahrerin kann nicht mehr bremsen.

Ein Mann ist am Dienstag gegen 14 Uhr in Genderkingen von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei in ihrem Bericht schildert, war der 32-Jährige zu Fuß in Richtung Bahnhof unterwegs. Auf Höhe der Straße Lange Gwand wollte er die Staatsstraße 2027 überqueren, die Richtung Oberndorf führt.

32-Jähriger übersieht auf dem Weg zum Bahnhof Genderkingen ein Auto: Zusammenprall

Dazu durchquerte der Mann den bepflanzten Grünstreifen zwischen der Staatsstraße 2027 und dem Verbindungsweg zum Bahnhof. Der Fußgänger übersah dabei den Wagen einer 54-jährigen Autofahrerin, der von links auf dem Verbindungsweg in Richtung Bahnhof kam. Der 32-Jährige lief in das Auto.

Durch den Aufprall erlitt der Fußgänger Schürfwunden am Kopf und an der linken Hand. Diese wurden im Krankenhaus Donauwörth ambulant behandelt. Am Auto der Frau wurde die Motorhaube verkratzt, und die Windschutzscheibe bekam Risse. Der entstandene Schaden wird hier auf 2000 Euro geschätzt. Der Autofahrerin könne kein unfallursächliches Verhalten vorgehalten werden, so die Polizei. Ordentlich erschrocken sei sie aber allemal. (dz)