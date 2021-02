vor 34 Min.

Genderkingen: Neue Kita hat länger auf als bisheriger Kindergarten

Der Kindergarten in Genderkingen ist in die Jahre gekommen. Darum wird neu gebaut.

Plus Das Kindernest Regenbogen in Genderkingen bietet für Eltern mehr Flexibilität als der bisherige Kindergarten. Wie genau die Öffnungszeiten sind.

Mehr Flexibilität für Eltern: Das Kindernest Regenbogen in Genderkingen – so der Name der im Bau befindlichen Kindertagesstätte – wird längere Öffnungszeiten haben als der bisherige Kindergarten, der im Sommer seine Pforten schließt.

Bürgermeister Leonhard Schwab teilte nun im Gemeinderat mit, dass sowohl der Kindergarten- wie auch der Krippenbereich täglich von 7.30 bis 16.30 Uhr geöffnet sein werden. Das Angebot eines Mittagessens ist eingeschlossen.

Genderkingen: Krippe ab drei Tagen buchbar

Für den Kindergarten ist der Besuch an den fünf Wochentagen gesetzlich vorgeschrieben. Dagegen kann der Krippenbesuch ab drei Wochentagen gebucht werden.

