Genuss für Gaumen, Augen und Ohren

Tourismus-Saison-Eröffnung und Maimarkt in Donauwörth. Warum die Menschen trotz ungemütlichem Wetter strömen.

Von Helmut Bissinger

„Nur kein Regen!“ Ulrike Steger hatte ihre Wünsche für den Aktionstag zur Eröffnung der Tourismus-Saison schon Ende vergangener Woche zurückgeschraubt. Als sie dann aber am Samstag kurz vor dem Start mit einem Muttertagskonzert der Stadtkapelle im Donauwörther Ried im Internet die Wettervorschau abrief, atmete die Leiterin der Tourist-Information auf: „Es wird trocken bleiben.“

Entsprechend gut gelaunt eröffnete Steger gemeinsam mit Oberbürgermeister Armin Neudert den Aktionstag, der tags zuvor bereits mit der Präsentation der City-Initiative-Donauwörth (CID) begonnen hatte und mit Maimarkt und mit einem verkaufsoffenem Sonntag des Handels gekoppelt war.

Seit 1999 steht die Saison immer im Zeichen eines bestimmten Themas, das sich in verschiedenen Aktionen im Laufe des Jahres zeigt. „Was den Menschen vor Ort gefällt, kommt auch bei den Touristen gut an“, hat Ulrike Stege erfahren. OB Neudert sieht die Präsentationen zur Tourismus-Saison-Eröffnung als eine ideale Plattform für Vereine und Organisationen, die sich in ein gutes Licht rücken können.

„Genuss am Fluss“ lautet das Motto der Saison

„Genuss am Fluss“ lautet das Motto in diesem Jahr. Die Besucher, die den kühlen Temperaturen mit Jacken trotzten und vorsorglich Regenschirme dabei hatten, kam das Motto entgegen, denn für sie war ein Genuss-Tisch aufgebaut. Dort gab es Donauwörther Bonbons, Heurigen aus der österreichischen Partnerstadt Perchtoldsdorf oder eine Rieser Bauerntorte, die Küchenmeister Uli Großmann für den „Geopark Ries kulinarisch“ gebacken hatte.

Die Freilichtbühnen-Aktivisten präsentierten in Kostümen ihr Stück „My Fair Lady“, das sie in diesem Jahr zeigen werden. Denn „Genuss“, so Ulrike Steger, beziehe sich nicht nur auf leibliche Genüsse, sondern sei auch in Verbindung mit Natur und Freizeit zu sehen. So wurde auf der Bühne getanzt, das Ferienprogramm in Donauwörth vorgestellt oder den Späßen von Klappi Storch gelauscht.

Mit dabei waren auch die Floorball-Junioren, die in diesem Jahr in Donauwörth die Deutsche Meisterschaft ausrichten.

Die Donauwörther Kultur-Nacht stand ebenso im Blickpunkt wie das Programm zur erstmals in diesem Jahr anstehenden Donauwörther Schmankerltour.

Und schließlich gab es auch bereits Programm-Infos zum Donauwörther Reichsstraßenfest, das in diesem Jahr stattfindet.

Händler sind durchaus zufrieden

Es war der bunte Mix, jene Kombination aus Maimarkt (mit annähernd 100 Fieranten) und einem bunten Bühnenprogramm, das die Menschen anlockte. Wenn es dann zwischendurch doch ein wenig ungemütlich wurde, dann flüchteten die Passanten in die Geschäfte. „Flanieren sieht zwar anders aus“, meine eine junge Dame, aber nun habe man wenigstens ausgiebig Zeit zum Einkaufen.

„Es kann nicht immer rappelvoll sein“, bilanzierte unterdessen ein Markthändler. Er sei aber durchaus mit dem Besuch und dem Umsatz zufrieden. Dieser Bilanz dürfte man sich auch in den Donauwörther Museen angeschlossen haben, die geöffnet hatten. Und selbst bei den Fischerstechern war etwas los, die historische Zillenfahrten rund um die Altstadtinsel anboten.

