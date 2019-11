Georg Gassmann feiert 106. Geburtstag

Plus Donauwörther erreicht ein biblisches Alter. Gefeiert wird im kleinen Rahmen.

Am 2. November feierte Georg Gassmann seinen 106. Geburtstag im BRK-Pflegezentrum Donauwörth. Sogar die Ururenkelin von Gassmann war unter den Gästen vor Ort. Die Familie feierte im engen Kreis. BRK-Kreisvorsitzender Franz Oppel und Kreisgeschäftsführer Arthur Lettenbauer gratulierten Gassmann ebenfalls zu seinem Ehrentag.

Georg Gassmann hatte den Ersten Weltkrieg als Kind erlebt. Später studierte er Physik, Chemie, Mathematik und Elektrotechnik in Würzburg, Wien, München und Göttingen. Von 1939 bis 1945 arbeitete Gassmann bei der deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt – später war er für die US Air Force in Amerika tätig.

Zu seinem 100. Geburtstag hatte Gassmann auf die Frage, wie man ein so biblisches Alter erreiche, gegenüber der DZ geäußert: „Ich habe stets versucht, maßvoll zu leben.“ Gassmann ist der mutmaßlich älteste Bewohner im Donau-Ries-Kreis. (hilg, pm)

