vor 57 Min.

Gerüstbauer stürzt sechs Meter in die Tiefe

Zu einem tragischen Arbeitsunfall kam es am Samstagvormittag: Das Gerüst an der gerade sanierten Bahnbrücke an der B2 bei Mertingen wurde von einem 39-jährigen Gerüstbauer abgebaut.

Hierzu warf er mehrere massive Holzbretter in den darunterliegenden Grünstreifen. Bei einem Brett ragte allerdings noch eine Schraube heraus. Diese verfing sich beim Herunterwerfen in der Kleidung des Gerüstbauers, sodass das Gewicht des Brettes den Mann mit in die Tiefe zog.

Der laut Polizei mittelschwer Verletzte wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Augsburg geflogen.

Die vorgeschriebenen Absturzsicherungen wie Gurt und Seil, welche den Sturz verhindert hätten, hatte der Gerüstbauer nicht angelegt. (dz)

Themen folgen