vor 25 Min.

Glückwunsch, Schlosskonzerte!

Die Festivalreihe mit klassischer Kammermusik in Leitheim wird heuer 60 Jahre alt. Zum jetzigen Geburtstag ist mehr fürs Publikum geboten als üblicherweise

Von Tobias Böcker

60 Jahre Leitheimer Schlosskonzerte – wenn das kein Grund zum Feiern ist! Zum Auftakt eines ganzen Feier-Tages gab das Bennewitz-Quartett im herrlichen Rokokosaal des Schlosses Antonín Dvoráks „Amerikanisches Streichquartett“ op. 96. Das 1894 in der tschechischen Enklave Spillville im nordamerikanischen Iowa, einem damals schon „nachgebauten“ südböhmischen Dorf, entstandene Werk lässt sich den amerikanischen Inspirationen seines Schöpfers ebenso zurechnen wie seinen böhmischen Wurzeln.

Melodieselig, frohgemut und erdverbunden

Melodieselig ist der Auftakt, frohgemut in erdverbunden romantischer Klangsprache. Eingängige Themen finden sich in kunstvoll geflochtener Quartettkultur. Bei aller gebotenen Sorgfalt und Leidenschaft nahm das Bennewitz-Quartett die optimistische Perspektive der Komposition auf und wurde von ihr förmlich mitgerissen in transparent luftiger Luzidität. Jede Stimme zeigte starke Persönlichkeit und Präsenz, welche jedoch den sehr kohärenten Gesamtklang nicht unterlief, sondern ihn geradezu unterstrich! Auch die schwelgerische Innigkeit des Lento erschien in differenzierten Farben.

Der Melancholie fein entgegen stand die Herzensheiterkeit einer Musikalität, in der Sehnsucht und Erfüllung in geradezu entrückter Schwebe zu sein schienen. Das kontrastierende Scherzo tanzte und wirbelte förmlich durch den Saal, das finale Rondo ließ erneut in makellosem Zusammenspiel die ganze Vitalität der Komposition kraftvoll zutage treten. Mit zwei zugegebenen Tänzen, einem Tango und einer Tarantella des 1942 in nationalsozialistischer Internierungshaft auf der Wülzburg bei Weißenburg verstorbenen Dvorák-Eleven Erwin Schulhoff, setzte das Bennewitz-Quartett, welches am Vorabend bereits die 60. Leitheimer Schlosskonzerte eröffnet hatte, die Zuhörer vollends in Entzücken.

Mit Jazz im zeltüberdachten Schlossgarten gings dann zu Mittag weiter. Andreas Feith am E-Piano, Alex Bayer am Bass und Matthias Rosenbauer am Schlagzeug boten aktuell und modern swingenden Pianotrio-Jazz. Im Idiom improvisierter Musik zeigten sie ihrerseits alle Tugenden, auf die es auch in der klassischen Kammermusik ankommt: Maximale Individualität und Erkennbarkeit der Einzelstimmen bei lebendigem, komplexem, kreativem Zusammenspiel!

Kaffeehausmusik und Geburtstagskuchen

Mit Geburtstagskuchen und stimmiger Kaffeehausmusik der „Kleinen Konditorei“ von Peter Epple am Akkordeon, Thomas Winger am Schlagzeug und Ingo Schneider an der Gitarre klang der sonnenverwöhnte Feier-Tag auf Schloss Leitheim am späten Nachmittag aus.

Themen Folgen