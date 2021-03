vor 47 Min.

Graffiti-Sprayer in Mertingen mit grüner Farbe am Werk

In Mertingen gibt es mehrere Vorfälle mit Graffiti.

Die Polizei sucht Unbekannte, die mehrere Örtlichkeiten in Mertingen mit grüner Farbe besprüht haben

Ort des Geschehens - Mertingen, In Ostergasse und Friedrich-Bauer-Weg in Mertingen waren Graffiti-Sprüher am Werk. Wie die Polizei mitteilt, wurden zwischen Freitag, 26. März, und Montag, 29. März, 9 Uhr, eine Steinsäule, ein Bodenstrahler und eine Holzbank mit grüner Farbe besprüht. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 400 Euro. (dz)

