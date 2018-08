08:10 Uhr

Großeinsatz im Ankerzentrum: Polizei führt Kontrollen in zwei Häusern durch

In Donauwörth läuft aktuell ein Großeinsatz der Polizei. Die Polizei vermutet gefährliche Gegenstände in zwei Gemeinschaftsunterkünften.

Im Ankerzentrum in Donauwörth läuft seit Freitagmorgen ein Großeinsatz der Polizei. Wie die Polizei mitteilt, führt sie mit zahlreichen Einsatzkräften seit 7 Uhr Kontrollen in zwei Häusern des Ankerzentrums durch. Hintergrund: Der Polizei liegen nach eigenen Angaben konkrete Hinweise darauf vor, dass mehrere Bewohner der beiden Gemeinschaftsunterkünfte gefährliche Gegenstände in ihren Zimmern deponiert hätten, die in Konfliktsituationen eingesetzt werden könnten.

Vor Ort sind zur Stunde rund 150 Einsatzkräfte. Der Einsatz werde voraussichtlich noch zwei bis drei Stunden andauern, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Bislang verlaufe der Einsatz friedlich.

Im März war es in Donauwörth zu Randalen gekommen, als ein Asylbewerber aus der damaligen Erstaufnahmeeinrichtung abgeschoben werden sollte. Etwa 50 Mitbewohner solidarisierten sich mit dem Mann und verhinderten dessen Abschiebung. Es kam zu Auseinandersetzungen und Angriffen auf Polizisten. (mol)

