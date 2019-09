vor 2 Min.

Hama-Chef wird 60: „Habe Spaß an meinem Job“

Christoph Thomas feiert 60. Geburtstag. Obwohl er sich fit fühlt, denkt er bereits daran, wie es nach seiner Zeit als Geschäftsführer weitergehen soll.

Von Wolfgang Widemann

Das Arbeiten stand für Christoph Thomas an diesem Montag etwas im Hintergrund. Vielmehr durfte der geschäftsführende Gesellschafter der Firma Hama in Monheim vom Morgen an zahlreiche Glückwünsche entgegennehmen. Thomas feierte seinen 60. Geburtstag.

Seit 32 Jahren steht er der Firma voran, die an ihrem Hauptstandort Monheim gut 1600 Beschäftigte zählt. „Ich habe Spaß an meinem Job und bin gesund“, erklärte der Manager am Rande eines kleinen Empfangs, an dem neben leitenden Mitarbeitern und Bankvertretern auch der Monheimer Bürgermeister Günther Pfefferer teilnahm. Obwohl er sich fit fühlt, macht sich Thomas Gedanken darüber, wie es angesichts seines Alters einmal ohne ihn als Geschäftsführer weitergehen könnte. Sein Ziel sei es, die operativen Geschäfte in den kommenden fünf Jahren „in gute Hände zu übergeben“. Denn: „Man muss auch die Größe haben, sich zurückzunehmen und der jüngeren Generation Entscheidungen zuzutrauen.“ Der Zubehör-Spezialist Hama bewege sich in einer Branche, die extrem von Innovation getrieben sei: „Dafür braucht man die Jungen.“

„Das Schicksal der Firma begleiten“

Als Verantwortlicher eines Familienunternehmens werde er aber sicher auch über seine Zeit als Geschäftsführer hinaus bei wichtigen Weichenstellungen Einfluss nehmen und „versuchen, das Schicksal der Firma zu begleiten“.

Aktuell gelte aber seine ganze Kraft dem Unternehmen. Nach Jahrzehnten des starken Wachstums sei es für Hama in den vergangenen Jahren „schwieriger geworden“. Freilich sei die Firma gesund und behaupte sich am Markt. Der Umsatz stagniere und habe sich bei rund 500 Millionen Euro jährlich eingependelt. Dazu merkte der Geschäftsführer an: „Auch eine Konsolidierungsphase tut mal gut.“

Hama hat rund 18000 Produkte im Sortiment, unter anderem vielfältiges Zubehör für Telekommunikation und elektronische Geräte, aber auch Schulranzen, Haushaltsware und Bilderrahmen.

Wegweisende Entscheidungen getroffen

In den vergangenen Jahren trafen Thomas und die Familie Hanke, denen das Unternehmen gehört, einige wegweisende Entscheidungen. Die Gesellschafter brachten 2015 ihre Anteile im Wert von 180 Millionen Euro in zwei Stiftungen ein: die „Adolf und Christoph Thomas Stiftung“ (Vorstand: Christoph Thomas) und die „Martin und Rudolph Hanke Stiftung“ (Vorstand: Rudolph Hanke). Damit soll der Fortbestand der Hama-Gruppe langfristig gesichert werden. Man wolle mit diesem Konstrukt die Arbeitsplätze über Generationen erhalten, hieß es damals.

Die operative Führung der Firma besteht neben Christoph Thomas seit 2018 aus folgenden Prokuristen: Maximilian Bartl, Roland Handschiegel, Jörg Hempen, Thomas Kopp, Christian Seel-Mayer und Christian Sokcevic.

Eine Brotzeit für die Belegschaft

In dieser Woche wird der 60. Geburtstag von Christoph Thomas auch noch in einem größeren Rahmen gefeiert. Nach der Betriebsversammlung am Freitag spendiert der Chef der Belegschaft eine bayerische Brotzeit. Anschließend gönnt sich der Manager erst einmal eine Pause und macht sich auf zu einer Segeltour entlang der italienischen Amalfi-Küste.

Themen folgen