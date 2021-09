Harburg

Die Schlosskirche in Harburg ist seit 300 Jahren barock

Seit 300 Jahren ist die Schlosskirche in Harburg barock gestaltet. Daran wird an diesem Wochenende erinnert.

Plus Die Schlosskirche in Harburg wurde von 1719 bis 1721 umgebaut. Was damals passierte und wie diese Kirchweih gefeiert wird.

Von Karl-Martin Graß

Am Ausgang des Sommers begeht die evangelische Kirchengemeinde in Harburg den 300. Jahrestag des Abschlusses der Renovierungsarbeiten in der Schlosskirche St. Michael. Am 7. September 1721 fand der erste Gottesdienst statt, nachdem seit 1719 in der Kirche renoviert und umgebaut worden war.

