Harburg-Ebermergen

20:17 Uhr

Erstmals nach langer Zeit wieder Störche in Ebermergen

Plus In Ebermergen haben Störche viele Jahre nicht mehr gebrütet. Doch in diesem Jahr ist das anders. Was sich im Horst tut.

Nach 14 Jahren haben in Ebermergen erstmals wieder Störche gebrütet. Dies passierte aber nicht – wie in vergangenen Jahrzehnten – auf dem Dach des Pfarrhauses. Vielmehr siedelte sich ein Storchenpaar auf einem Strommasten an, der im Hof eines ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens in der Langgasse steht.

